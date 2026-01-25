https://ria.ru/20260125/sud-2070196906.html
В Самаре обжаловали приговор по делу об отравлении "Мистером сидром"
В Самаре обжаловали приговор по делу об отравлении "Мистером сидром"
САМАРА, 25 янв - РИА Новости. Суд в Самаре получил апелляционные жалобы со стороны защиты на приговор производителям напитка "Мистер сидр", от которого в 2023 году погибли 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарского областного суда.
"Материалы поступили, дело передано судье, дата заседания пока не назначена", - сообщила собеседница агентства, отвечая на вопрос об апелляциях от защиты осужденных Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна на приговор.
В сентябре 2025 года суд Самары
назначил Айрапетяну и Гусейнову восемь и девять лет колонии соответственно по части 3 статьи 238 УК РФ
(производство и реализация спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Фигуранты для сокращения технических расходов заменили естественную технологию создания напитка и стали добавлять спирт в растворимый сок. Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил не менее 4 тысяч литров спирта, оказавшегося ядовитым метанолом, похищенного со склада полиции. В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали.