На Ставрополье арестовали главу общественной организации по развитию спорта

ПЯТИГОРСК, 25 янв – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца председателя общественной организации по развитию культуры и спорта на Ставрополье по подозрению в хищении 4 миллионов рублей из бюджета региона, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.

"По версии следствия, руководитель НКО, получившей из краевого бюджета грант в форме субсидии в размере 215 миллионов рублей для организации мероприятий, направленных на развитие и поддержку уличной культуры и спорта, совместно с иными лицами похитил свыше 4 миллионов рублей из выделенных средств. Суд… избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", – сообщили в ведомстве.