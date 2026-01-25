https://ria.ru/20260125/sud-2070186258.html
На Ставрополье арестовали главу общественной организации по развитию спорта
ПЯТИГОРСК, 25 янв – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца председателя общественной организации по развитию культуры и спорта на Ставрополье по подозрению в хищении 4 миллионов рублей из бюджета региона, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"По версии следствия, руководитель НКО, получившей из краевого бюджета грант в форме субсидии в размере 215 миллионов рублей для организации мероприятий, направленных на развитие и поддержку уличной культуры и спорта, совместно с иными лицами похитил свыше 4 миллионов рублей из выделенных средств. Суд… избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", – сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Отмечается, что суд также арестовал двух соучастников подозреваемого.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что речь идет о генеральном директоре премии "КАРДО" Валентине Работенко.
Международная премия "КАРДО" в 2025 году объединила 3 тысячи участников из 58 стран мира на Ставрополье. Гранд финал конкурса прошел в Ставрополе
с 21 по 24 августа, на котором были объявлены победители по 12 направлениям и лауреаты премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта.