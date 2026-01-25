Рейтинг@Mail.ru
Жителя Херсонской области осудили за попытку взорвать вышку сотовой связи
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 25.01.2026
Жителя Херсонской области осудили за попытку взорвать вышку сотовой связи
Жителя Херсонской области осудили за попытку взорвать вышку сотовой связи - РИА Новости, 25.01.2026
Жителя Херсонской области осудили за попытку взорвать вышку сотовой связи
Херсонский областной суд приговорил мужчину к 18 годам колонии за изготовление боезаряда и попытку взрыва вышки сотовой связи, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 25.01.2026
происшествия, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо
Жителя Херсонской области осудили за попытку взорвать вышку сотовой связи

Готовивший диверсию на вышке связи в Херсонской области получил 18 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил мужчину к 18 годам колонии за изготовление боезаряда и попытку взрыва вышки сотовой связи, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Осужденный в апреле 2025 года вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, изготовил бомбу и заложил её под вышку сотовой связи за денежное вознаграждение. Задержать преступника удалось на месте, устройство обезвредили сотрудники УФСБ по Херсонской области, сообщил губернатор.
"Херсонский областной суд признал 56-летнего Анатолия Гроня виновным в изготовлении самодельного взрывного устройства и попытке совершить диверсию. С учётом позиции прокуратуры суд назначил наказание: лишение свободы сроком на 18 лет. В отношении соучастников ведётся отдельное производство", - сообщил Сальдо.
Ахмаджон Курбонов* перед оглашением приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Суд назначил сроки вплоть до пожизненного обвиняемым в убийстве Кириллова
21 января, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
