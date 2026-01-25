https://ria.ru/20260125/sud-2070180843.html
Жителя Херсонской области осудили за попытку взорвать вышку сотовой связи
Жителя Херсонской области осудили за попытку взорвать вышку сотовой связи - РИА Новости, 25.01.2026
Жителя Херсонской области осудили за попытку взорвать вышку сотовой связи
Херсонский областной суд приговорил мужчину к 18 годам колонии за изготовление боезаряда и попытку взрыва вышки сотовой связи, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 25.01.2026
херсонская область
Жителя Херсонской области осудили за попытку взорвать вышку сотовой связи
Готовивший диверсию на вышке связи в Херсонской области получил 18 лет