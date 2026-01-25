Суд рассмотрит иск охранника к Киркорову в феврале

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Красногорский суд Московской области в феврале начнет рассматривать по существу иск охранника Александра Короткого к певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда из-за причиненного вреда жизни и здоровью, свидетельствуют материалы суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебное заседание назначено на 6 февраля 2026 года", - указано в материалах.
В 2023 году СМИ сообщали о том, что Киркоров во время концерта Ани Лорак в "Крокус сити холле" грубо оттолкнул Короткого, вследствие чего тот получил травму.
Как тогда сообщал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский, ситуацию уладили сразу после инцидента. Охранник написал заявление, к Киркорову приходил следователь, и всё решили мирно, говорил Добровинский.
Иск о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью поступил в суд в октябре 2025 года.
