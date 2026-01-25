https://ria.ru/20260125/sud-2070130705.html
Суд назвал причину, по которой можно уволить сотрудника на больничном
Суд назвал причину, по которой можно уволить сотрудника на больничном - РИА Новости, 25.01.2026
Суд назвал причину, по которой можно уволить сотрудника на больничном
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске признал законным увольнение сотрудника полиции из-за утраты доверия, когда тот был на больничном. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T04:48:00+03:00
2026-01-25T04:48:00+03:00
2026-01-25T04:48:00+03:00
челябинск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
https://ria.ru/20260123/glavvrach-2069893831.html
https://ria.ru/20251230/ingushetija-2065778478.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, общество
Суд назвал причину, по которой можно уволить сотрудника на больничном
Суд признал законным увольнение полицейского из-за утраты доверия
ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв - РИА Новости. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске признал законным увольнение сотрудника полиции из-за утраты доверия, когда тот был на больничном.
По данным суда, в ходе проверки сотрудника полиции подтвердились факты о недостоверных и неполных сведениях о доходах, расходах и имуществе. Сотрудника, находившегося на больничном с 17 октября 2024 года по 21 октября 2024 года, уволили со службы 21 октября 2024 года из-за утраты доверия. Это решение он обжаловал, но ни районный, ни областной суд его не поддержали, признав увольнение законным.
Кассационный суд признал мотивированными выводы судов о законности увольнения истца в связи с утратой доверия.
Увольнение сотрудника из-за утраты доверия не относится к основаниям расторжения контракта по инициативе нанимателя, таким образом запрет на увольнение сотрудника в период его нетрудоспособности не действует, отмечает суд.