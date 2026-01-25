Рейтинг@Mail.ru
Стриженова рассказала о последней встрече с Олейниковым
Культура
 
13:33 25.01.2026
Стриженова рассказала о последней встрече с Олейниковым
Стриженова рассказала о последней встрече с Олейниковым
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о последней встрече с режиссером, продюсером, членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым
культура
россия
москва
александр олейников (режиссер)
екатерина стриженова
игорь золотовицкий
вгик
Стриженова рассказала о последней встрече с Олейниковым

Стриженова рассказала, когда виделась в последний раз с Олейниковым

Александр Стриженов, Екатерина Стриженова и их дочь Александра
Александр Стриженов, Екатерина Стриженова и их дочь Александра - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Александр Стриженов, Екатерина Стриженова и их дочь Александра. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о последней встрече с режиссером, продюсером, членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым, отметив, что они виделись на похоронах заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого.
Олейников ушел из жизни ночью в субботу в возрасте 60 лет. В его окружении сообщили РИА Новости, что он умер в 5 утра в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Александр Олейников - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Дочь Олейникова назвала возможную причину его смерти
12:41
"Последний раз мы виделись на похоронах Игоря Золотовицкого - не говорили, просто обнялись, потому что нет слов, нет воздуха, тишина. Наши старшие дети учились в одном классе, поэтому мы дружили семьями, у нас одна песочница и всё меньше в ней становится самых близких", - написала Стриженова в своем канале в Telegram.
Телеведущая также призналась, что известие о смерти Олейникова стало для нее новостью, "от которой теряешь слух".
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт Культуры во ВГИКе. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ".
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.
Режиссер, продюсер, член Академии Российского телевидения Александр Олейников - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Дочь режиссера Олейникова уточнила дату его похорон
Вчера, 16:39
 
Культура Россия Москва Александр Олейников (режиссер) Екатерина Стриженова Игорь Золотовицкий ВГИК
 
 
