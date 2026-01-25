Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле задержали подозреваемых после убийства гражданки Узбекистана - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/stambul-2070161611.html
В Стамбуле задержали подозреваемых после убийства гражданки Узбекистана
В Стамбуле задержали подозреваемых после убийства гражданки Узбекистана - РИА Новости, 25.01.2026
В Стамбуле задержали подозреваемых после убийства гражданки Узбекистана
Двое граждан Узбекистана задержаны в Стамбуле по подозрению в убийстве 37-летней соотечественницы, ее обезглавленное тело было обнаружено в мусорном контейнере, РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T11:56:00+03:00
2026-01-25T11:56:00+03:00
в мире
узбекистан
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_57ead2b96da6c19d029f6f9b81e82a8d.jpg
https://ria.ru/20260111/stambul-2067282005.html
https://ria.ru/20250921/turtsiya-2043408193.html
узбекистан
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f90d4c4a9a9241b21d1043beb1e2f4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, стамбул, турция
В мире, Узбекистан, Стамбул, Турция
В Стамбуле задержали подозреваемых после убийства гражданки Узбекистана

В Стамбуле задержали двух граждан Узбекистана по делу об обезглавленном теле

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ/АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Двое граждан Узбекистана задержаны в Стамбуле по подозрению в убийстве 37-летней соотечественницы, ее обезглавленное тело было обнаружено в мусорном контейнере, сообщает узбекистанское консульство в этом турецком городе.
Ранее газета Sabah сообщила, что обезглавленное тело 37-летней гражданки Узбекистана, завёрнутое в простыню, было обнаружено в мусорном контейнере в стамбульском районе Шишли.
Сотрудники правоохранительных органов в Турции - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В элитном ЖК в Стамбуле взорвалась доставленная курьером посылка
11 января, 23:36
"По данному факту задержаны двое граждан Республики Узбекистан. Они были арестованы при попытке скрыться из Турции в Грузию авиарейсом", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале генконсульства.
В диппредставительстве подтвердили, что погибшая является гражданкой Узбекистана.
Дипломаты установили контакт с членами семьи погибшей, им оказывается необходимая консульско-правовая помощь. Ход расследования данного инцидента взят консульством под контроль, добавили в диппредставительстве.
По данным газеты Hürriyet, после обнаружения тела сотрудники турецкого Управления по расследованию убийств в координации с разведывательными подразделениями установили, что убийство совершил гражданин Узбекистана, состоявший в близких отношениях с погибшей. Ещё один подозреваемый, как предполагает следствие, оказывал ему содействие.
Согласно сообщению Hürriyet, после анализа сотен записей с камер видеонаблюдения полиция установила маршрут передвижения подозреваемых и выяснила, что они направились в аэропорт Стамбула с намерением покинуть страну. В результате многочасовой операции оба были задержаны до вылёта, расследование продолжается.
Машины скорой помощи, Турция - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Экспертиза не нашла криминала в смерти россиянина в Стамбуле
21 сентября 2025, 23:05
 
В миреУзбекистанСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала