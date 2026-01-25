https://ria.ru/20260125/stambul-2070161611.html
В Стамбуле задержали подозреваемых после убийства гражданки Узбекистана
В Стамбуле задержали подозреваемых после убийства гражданки Узбекистана - РИА Новости, 25.01.2026
В Стамбуле задержали подозреваемых после убийства гражданки Узбекистана
Двое граждан Узбекистана задержаны в Стамбуле по подозрению в убийстве 37-летней соотечественницы, ее обезглавленное тело было обнаружено в мусорном контейнере, РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T11:56:00+03:00
2026-01-25T11:56:00+03:00
2026-01-25T11:56:00+03:00
в мире
узбекистан
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_57ead2b96da6c19d029f6f9b81e82a8d.jpg
https://ria.ru/20260111/stambul-2067282005.html
https://ria.ru/20250921/turtsiya-2043408193.html
узбекистан
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f90d4c4a9a9241b21d1043beb1e2f4b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, стамбул, турция
В мире, Узбекистан, Стамбул, Турция
В Стамбуле задержали подозреваемых после убийства гражданки Узбекистана
В Стамбуле задержали двух граждан Узбекистана по делу об обезглавленном теле
ТАШКЕНТ/АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Двое граждан Узбекистана задержаны в Стамбуле по подозрению в убийстве 37-летней соотечественницы, ее обезглавленное тело было обнаружено в мусорном контейнере, сообщает узбекистанское консульство в этом турецком городе.
Ранее газета Sabah сообщила, что обезглавленное тело 37-летней гражданки Узбекистана
, завёрнутое в простыню, было обнаружено в мусорном контейнере в стамбульском районе Шишли.
"По данному факту задержаны двое граждан Республики Узбекистан. Они были арестованы при попытке скрыться из Турции
в Грузию
авиарейсом", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале генконсульства.
В диппредставительстве подтвердили, что погибшая является гражданкой Узбекистана.
Дипломаты установили контакт с членами семьи погибшей, им оказывается необходимая консульско-правовая помощь. Ход расследования данного инцидента взят консульством под контроль, добавили в диппредставительстве.
По данным газеты Hürriyet, после обнаружения тела сотрудники турецкого Управления по расследованию убийств в координации с разведывательными подразделениями установили, что убийство совершил гражданин Узбекистана, состоявший в близких отношениях с погибшей. Ещё один подозреваемый, как предполагает следствие, оказывал ему содействие.
Согласно сообщению Hürriyet, после анализа сотен записей с камер видеонаблюдения полиция установила маршрут передвижения подозреваемых и выяснила, что они направились в аэропорт Стамбула
с намерением покинуть страну. В результате многочасовой операции оба были задержаны до вылёта, расследование продолжается.