В Стамбуле нашли обезглавленное тело гражданки Узбекистана
00:34 25.01.2026
В Стамбуле нашли обезглавленное тело гражданки Узбекистана
В Стамбуле нашли обезглавленное тело гражданки Узбекистана
Обезглавленное тело гражданки Узбекистана было обнаружено в мусорном контейнере в стамбульском районе Шишли, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 25.01.2026
в мире
узбекистан
стамбул
узбекистан
стамбул
в мире, узбекистан, стамбул
В мире, Узбекистан, Стамбул
В Стамбуле нашли обезглавленное тело гражданки Узбекистана

В Стамбуле в мусорном баке нашли обезглавленное тело гражданки Узбекистана

© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Обезглавленное тело гражданки Узбекистана было обнаружено в мусорном контейнере в стамбульском районе Шишли, сообщила газета Sabah.
"В районе Шишли человек, собиравший бумагу, обнаружил в мусорном баке завернутое в простыню тело женщины без головы", — пишет издание.
Полиция оцепила район, после чего к расследованию привлекли сотрудников управления по расследованию убийств. В ходе установления личности по отпечаткам пальцев было подтверждено, что погибшая - 37-летняя гражданка Узбекистана Дурдона Хакимова, отмечает газета.
По данным издания, расследование обстоятельств произошедшего продолжается.
Сотрудницы правоохранительных органов на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ
30 июля 2025, 13:41
 
В миреУзбекистанСтамбул
 
 
