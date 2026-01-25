https://ria.ru/20260125/stambul-2070118981.html
В Стамбуле нашли обезглавленное тело гражданки Узбекистана
Обезглавленное тело гражданки Узбекистана было обнаружено в мусорном контейнере в стамбульском районе Шишли, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 25.01.2026
