Женщина во время снегопада в США. Архивное фото

Женщина во время снегопада в США

© AP Photo / Seth Wenig Женщина во время снегопада в США

В аэропорту Вашингтона отменили все вылеты

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Все вылеты из национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне отменены на неопределенное время, сообщили РИА Новости в воздушном хабе американской столицы.

"Пока точно никто не знает", - сообщила корреспонденту агентства представительница одной из авиакомпаний на вопрос о возобновлении вылетов из аэропорта.

Она добавила, что, по предварительной информации, ближайшие вылеты могут частично возобновиться лишь в понедельник.

При этом согласно табло с расписанием, на воскресенье отменены и все прилеты в строчный аэропорт. Единственным запланированным на понедельник является рейс из Далласа , штат Техас . Согласно информации, он должен был прилететь в воскресенье, но в итоге был перенесен на утро понедельника.

В настоящее время аэропорт Рональда Рейгана практически опустел внутри. Все самолеты стоят на стоянках.

Ранее в аэропорту сообщили, что авиакомпании отменили все рейсы на воскресенье из-за непогоды.