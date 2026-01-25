Рейтинг@Mail.ru
23:54 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/ssha-2070224803.html
В аэропорту Вашингтона отменили все вылеты
В аэропорту Вашингтона отменили все вылеты
в мире, даллас, техас, рональд рейган
В мире, Даллас, Техас, Рональд Рейган
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Все вылеты из национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне отменены на неопределенное время, сообщили РИА Новости в воздушном хабе американской столицы.
"Пока точно никто не знает", - сообщила корреспонденту агентства представительница одной из авиакомпаний на вопрос о возобновлении вылетов из аэропорта.
Вчера, 23:10
Она добавила, что, по предварительной информации, ближайшие вылеты могут частично возобновиться лишь в понедельник.
При этом согласно табло с расписанием, на воскресенье отменены и все прилеты в строчный аэропорт. Единственным запланированным на понедельник является рейс из Далласа, штат Техас. Согласно информации, он должен был прилететь в воскресенье, но в итоге был перенесен на утро понедельника.
В настоящее время аэропорт Рональда Рейгана практически опустел внутри. Все самолеты стоят на стоянках.
Ранее в аэропорту сообщили, что авиакомпании отменили все рейсы на воскресенье из-за непогоды.
"Ожидается, что погодные условия останутся опасными большую часть дня", - говорилось в сообщении на сайте аэропорта.
Вчера, 23:00
 
