В США минимум семь человек умерли от морозов, сообщает CNN

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минимум семь человек умерли в США на фоне морозов, сообщил телеканал CNN.
"По меньшей мере семь человек скончались в США на фоне самых холодных температур за зиму", - говорится в сообщении телеканала.
Жители Нью-Йорка встали на лыжи после снегопада
Вчера, 23:10
CNN собрал заявления властей некоторых штатов о погибших из-за непогоды. Так, о смерти человека в результате бури сообщил мэр техасского Остина Кирк Уотсон.
"Два человека скончались от переохлаждения в (штате - ред.) Луизиана в результате бури в эти выходные", - отмечает телеканал со ссылкой на данные департамента здравоохранения штата.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в понедельник закроют государственные школы. Президент США Дональд Трамп назвал снегопад "историческим".