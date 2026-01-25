Рейтинг@Mail.ru
В США минимум семь человек умерли от морозов, сообщает CNN - РИА Новости, 25.01.2026
23:39 25.01.2026
В США минимум семь человек умерли от морозов, сообщает CNN
Минимум семь человек умерли в США на фоне морозов, сообщил телеканал CNN.
в мире
сша
остин
луизиана
дональд трамп
сша
остин
луизиана
CNN: в США из-за снежной бури и холодов погибли семь человек

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минимум семь человек умерли в США на фоне морозов, сообщил телеканал CNN.
"По меньшей мере семь человек скончались в США на фоне самых холодных температур за зиму", - говорится в сообщении телеканала.
Жители Нью-Йорка встали на лыжи после снегопада - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Жители Нью-Йорка встали на лыжи после снегопада
Вчера, 23:10
CNN собрал заявления властей некоторых штатов о погибших из-за непогоды. Так, о смерти человека в результате бури сообщил мэр техасского Остина Кирк Уотсон.
"Два человека скончались от переохлаждения в (штате - ред.) Луизиана в результате бури в эти выходные", - отмечает телеканал со ссылкой на данные департамента здравоохранения штата.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в понедельник закроют государственные школы. Президент США Дональд Трамп назвал снегопад "историческим".
Последствия снегопада в Буффало, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В США число домов, оставшихся без света из-за снегопада, превысило миллион
Вчера, 23:00
 
