На Гавайях вулкан выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров

Согласно публикации на сайте ведомства, 41-й эпизод извержения Килауэа произошел в субботу. Отмечается, что северное и южное жерла были активны на протяжении большей части извержения.

"Сорок первый эпизод продолжающегося извержения (кратера Килауэа - ред.) Халемаумау начался около 11.10 утра по гавайскому времени 24 января 2026 года (00.10 25 января мск) и ознаменовался резким усилением сейсмической активности... Высота фонтанов из северного и южного жерл достигла пика сразу после 12.30 (01.30 мск), а максимальная высота фонтанов оценивается примерно в 460-480 метров", - говорится на сайте службы.