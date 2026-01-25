Рейтинг@Mail.ru
На Гавайях вулкан выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров - РИА Новости, 25.01.2026
23:36 25.01.2026
На Гавайях вулкан выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров
На Гавайях вулкан выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров - РИА Новости, 25.01.2026
На Гавайях вулкан выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров
Вулкан Килауэа на Гавайских островах выпускал фонтаны лавы высотой до 480 метров во время 41-го эпизода своего извержения, сообщает Геологическая служба США... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T23:36:00+03:00
2026-01-25T23:36:00+03:00
На Гавайях вулкан выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров

Вулкан Килауэа на Гавайских островах выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вулкан Килауэа на Гавайских островах выпускал фонтаны лавы высотой до 480 метров во время 41-го эпизода своего извержения, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Согласно публикации на сайте ведомства, 41-й эпизод извержения Килауэа произошел в субботу. Отмечается, что северное и южное жерла были активны на протяжении большей части извержения.
"Сорок первый эпизод продолжающегося извержения (кратера Килауэа - ред.) Халемаумау начался около 11.10 утра по гавайскому времени 24 января 2026 года (00.10 25 января мск) и ознаменовался резким усилением сейсмической активности... Высота фонтанов из северного и южного жерл достигла пика сразу после 12.30 (01.30 мск), а максимальная высота фонтанов оценивается примерно в 460-480 метров", - говорится на сайте службы.
USGS сообщала 13 января, что первое в 2026 году извержение вулкана Килауэа произошло на Гавайях, высота фонтанов лавы достигала 200 метров.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также в традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.
