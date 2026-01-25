https://ria.ru/20260125/ssha-2070224053.html
На Гавайях вулкан выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров
На Гавайях вулкан выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров - РИА Новости, 25.01.2026
На Гавайях вулкан выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров
Вулкан Килауэа на Гавайских островах выпускал фонтаны лавы высотой до 480 метров во время 41-го эпизода своего извержения, сообщает Геологическая служба США... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T23:36:00+03:00
2026-01-25T23:36:00+03:00
2026-01-25T23:36:00+03:00
гавайи
земля
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070223250_13:0:1337:745_1920x0_80_0_0_572dbe6bc6b5fa9ef180e117a41f7f5d.png
https://ria.ru/20260119/indonezija-2068714674.html
https://ria.ru/20260113/vulkan-2067578616.html
гавайи
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070223250_344:0:1337:745_1920x0_80_0_0_8c99c97725b78899b3ff79f22a05dff7.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гавайи, земля, в мире
На Гавайях вулкан выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров
Вулкан Килауэа на Гавайских островах выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Вулкан Килауэа на Гавайских островах выпускал фонтаны лавы высотой до 480 метров во время 41-го эпизода своего извержения, сообщает
Геологическая служба США (USGS).
Согласно публикации на сайте ведомства, 41-й эпизод извержения Килауэа произошел в субботу. Отмечается, что северное и южное жерла были активны на протяжении большей части извержения.
"Сорок первый эпизод продолжающегося извержения (кратера Килауэа - ред.) Халемаумау начался около 11.10 утра по гавайскому времени 24 января 2026 года (00.10 25 января мск) и ознаменовался резким усилением сейсмической активности... Высота фонтанов из северного и южного жерл достигла пика сразу после 12.30 (01.30 мск), а максимальная высота фонтанов оценивается примерно в 460-480 метров", - говорится на сайте службы.
USGS сообщала 13 января, что первое в 2026 году извержение вулкана Килауэа произошло на Гавайях
, высота фонтанов лавы достигала 200 метров.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле
. Также в традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле
- гавайской богини вулканов.