Жители Нью-Йорка встали на лыжи после снегопада

НЬЮ-ЙОРК, 25 янв - РИА Новости. Жители Нью-Йорка после снежной бури встали на лыжи, один из "спортсменов" признался РИА Новости, что чувствует себя в Сибири.

"Сибирь - сегодня такое ощущение",- сказал один из лыжников на Манхэттене

Мужчина-мулат рассказал, что впервые пробует себя в этом зимнем спорте.

"На самом деле я не умею, это мой первый раз", - добавил он, показывая навыки бега на лыжах.