Жители Нью-Йорка встали на лыжи после снегопада - РИА Новости, 25.01.2026
23:10 25.01.2026 (обновлено: 23:36 25.01.2026)
Жители Нью-Йорка встали на лыжи после снегопада
Жители Нью-Йорка встали на лыжи после снегопада - РИА Новости, 25.01.2026
Жители Нью-Йорка встали на лыжи после снегопада
Жители Нью-Йорка после снежной бури встали на лыжи, один из "спортсменов" признался РИА Новости, что чувствует себя в Сибири.
в мире
Жители Нью-Йорка встали на лыжи после снегопада

РИА Новости: жители Нью-Йорка встали на лыжи и чувствуют себя в Сибири

НЬЮ-ЙОРК, 25 янв - РИА Новости. Жители Нью-Йорка после снежной бури встали на лыжи, один из "спортсменов" признался РИА Новости, что чувствует себя в Сибири.
"Сибирь - сегодня такое ощущение",- сказал один из лыжников на Манхэттене.
Мужчина-мулат рассказал, что впервые пробует себя в этом зимнем спорте.
"На самом деле я не умею, это мой первый раз", - добавил он, показывая навыки бега на лыжах.
Мужчина рассказал, что с группой друзей пришел на лыжах из Бруклина, который с центральным районом города - Манхэттеном - соединяет одноименный мост. До Бруклинского моста дорога была "прикольной" и под горку, рассказал лыжник, но на самом мосту снежного покрова уже не было и пришлось идти пешком.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в понедельник закроют государственные школы. Президент США Дональд Трамп назвал снегопад "историческим".
