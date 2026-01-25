https://ria.ru/20260125/ssha-2070220968.html
В США число домов, оставшихся без света из-за снегопада, превысило миллион
В США число домов, оставшихся без света из-за снегопада, превысило миллион - РИА Новости, 25.01.2026
В США число домов, оставшихся без света из-за снегопада, превысило миллион
Число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 1 миллион, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. РИА Новости, 25.01.2026
В США число домов, оставшихся без света из-за снегопада, превысило миллион
Более миллиона домов остались без света из-за снежной бури в США