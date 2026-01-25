Рейтинг@Mail.ru
В США число домов, оставшихся без света из-за снегопада, превысило миллион - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/ssha-2070220968.html
В США число домов, оставшихся без света из-за снегопада, превысило миллион
В США число домов, оставшихся без света из-за снегопада, превысило миллион - РИА Новости, 25.01.2026
В США число домов, оставшихся без света из-за снегопада, превысило миллион
Число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 1 миллион, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T23:00:00+03:00
2026-01-25T23:00:00+03:00
в мире
сша
теннесси
миссисипи
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841468524_0:139:3073:1868_1920x0_80_0_0_d8317fe294b4030b84717cb665ff1466.jpg
https://ria.ru/20260125/vashington-2070220654.html
сша
теннесси
миссисипи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841468524_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_39df17a4e30c6fed03b4c5bd196dc1e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, теннесси, миссисипи, дональд трамп
В мире, США, Теннесси, Миссисипи, Дональд Трамп
В США число домов, оставшихся без света из-за снегопада, превысило миллион

Более миллиона домов остались без света из-за снежной бури в США

© AP Photo / Carolyn ThompsonПоследствия снегопада в Буффало, США
Последствия снегопада в Буффало, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Carolyn Thompson
Последствия снегопада в Буффало, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 1 миллион, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.
Общее число отключений составило 1 018 477: больше всего пришлось на штаты Теннесси (306 722), Миссисипи (175 276) и Луизиана (145 105).
Ранее в воскресенье на сайте были зафиксированы данные об отключении электричества в более чем 750 тысяч домов в США.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в понедельник закроют государственные школы. Президент США Дональд Трамп назвал снегопад "историческим".
Последствия снегопада в США - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Вашингтоне музеи и зоопарк закрылись из-за снежного шторма
Вчера, 22:56
 
В миреСШАТеннессиМиссисипиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала