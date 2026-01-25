https://ria.ru/20260125/ssha-2070207193.html
США не хотят попадания китайских товаров через Канаду, заявил Бессент
США не хотят попадания китайских товаров через Канаду, заявил Бессент - РИА Новости, 25.01.2026
США не хотят попадания китайских товаров через Канаду, заявил Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Штаты не хотят попадания в страну дешевых китайских товаров через Канаду после снижения там пошлин. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T19:36:00+03:00
2026-01-25T19:36:00+03:00
2026-01-25T19:36:00+03:00
в мире
канада
сша
китай
скотт бессент
марк карни
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844827_0:57:3020:1756_1920x0_80_0_0_e864fde59f9caba2ac4a3bc3d2ca470e.jpg
https://ria.ru/20260124/trump-2070085718.html
канада
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844827_335:0:3020:2014_1920x0_80_0_0_f47febe88ff1a1412d7717190bbe61a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, китай, скотт бессент, марк карни, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Канада, США, Китай, Скотт Бессент, Марк Карни, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США не хотят попадания китайских товаров через Канаду, заявил Бессент
Бессент: США не хотят попадания дешевых китайских товаров через Канаду