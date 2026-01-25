Рейтинг@Mail.ru
США не хотят попадания китайских товаров через Канаду, заявил Бессент - РИА Новости, 25.01.2026
19:36 25.01.2026
США не хотят попадания китайских товаров через Канаду, заявил Бессент
США не хотят попадания китайских товаров через Канаду, заявил Бессент - РИА Новости, 25.01.2026
США не хотят попадания китайских товаров через Канаду, заявил Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Штаты не хотят попадания в страну дешевых китайских товаров через Канаду после снижения там пошлин. РИА Новости, 25.01.2026
в мире, канада, сша, китай, скотт бессент, марк карни, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Канада, США, Китай, Скотт Бессент, Марк Карни, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США не хотят попадания китайских товаров через Канаду, заявил Бессент

Бессент: США не хотят попадания дешевых китайских товаров через Канаду

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Штаты не хотят попадания в страну дешевых китайских товаров через Канаду после снижения там пошлин.
"Мы не можем допустить, чтобы Канада стала лазейкой для Китая и дешевых китайских товаров в США",- сказал Бессент в интервью ABC.
По его словам, премьер-министр Канады Марк Карни после поездки в Китай "снизил отдельные промышленные пошлины для китайских товаров".
"А у нас высокая интеграция рынка с Канадой", - объяснил Бессент.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100% .
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп рассказал, как США ответят на сделку Канады с Китаем
24 января, 17:13
 
В миреКанадаСШАКитайСкотт БессентМарк КарниДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
