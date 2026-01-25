Рейтинг@Mail.ru
Послу США в Польше пришлось оправдываться за слова Трампа о солдатах НАТО - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/ssha-2070206525.html
Послу США в Польше пришлось оправдываться за слова Трампа о солдатах НАТО
Послу США в Польше пришлось оправдываться за слова Трампа о солдатах НАТО - РИА Новости, 25.01.2026
Послу США в Польше пришлось оправдываться за слова Трампа о солдатах НАТО
Послу США в Польше Тому Роузу пришлось оправдываться за слова президента своей страны Дональда Трампа о солдатах союзников Америки по НАТО в Афганистане. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T19:32:00+03:00
2026-01-25T19:32:00+03:00
в мире
польша
сша
афганистан
дональд трамп
дональд туск
кароль навроцкий
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9b71505bf7886bbf3b808ab121ad750c.jpg
https://ria.ru/20260123/nato-2069894214.html
https://ria.ru/20260123/general-2069891987.html
польша
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c512a28db33513626ac6601c03c3108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, афганистан, дональд трамп, дональд туск, кароль навроцкий, нато
В мире, Польша, США, Афганистан, Дональд Трамп, Дональд Туск, Кароль Навроцкий, НАТО
Послу США в Польше пришлось оправдываться за слова Трампа о солдатах НАТО

Посол США в Варшаве Роуз: у Польши нет друга побольше, чем Трамп

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Послу США в Польше Тому Роузу пришлось оправдываться за слова президента своей страны Дональда Трампа о солдатах союзников Америки по НАТО в Афганистане.
В недавнем интервью Fox News Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Североатлантический альянс. Говоря о союзниках США по НАТО, он сказал, что задается вопросом, "будут ли они рядом, если мы когда-нибудь будем в них нуждаться". "Они нам никогда не были нужны. Мы никогда их ни о чем не просили. Знаете, они говорят, что отправили войска в Афганистан или и туда, и туда, и туда, и это правда. Но они оставались немного позади, подальше от линии фронта", - сказал американский лидер.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Глава Минобороны Польши ответил на высказывания Трампа о войсках НАТО
23 января, 15:28
Это вызвало крайнее недовольство властей Польши. С критикой в адрес Трампа выступили представители практически всех ведущих политических сил, а также главы профильных министерств, премьер-министр Дональд Туск, президент Кароль Навроцкий. Последний, в частности, напомнил американскому лидеру, что в Афганистане погибли 43 польских солдата и один гражданский.
Посол США на фоне недовольства в Польше словами Трампа написал на платформе Х, что "у Польши нет друга побольше, чем президент Трамп". По словам дипломата, американский президент "неоднократно подчеркивал свое глубокое уважение к жертвам Польши и ее непоколебимой приверженности альянсу НАТО, включая солидарность и службу вместе с союзниками в Ираке и Афганистане".
Роуз также утверждает, что США очень ценят "великих лидеров Польши Кароля Навроцкого и Дональда Туска".
Польша принимала участие в военной операции в Афганистане с 2002 по 2021 год, направив за это время через контингент около 28 тысяч военнослужащих. На пике присутствия в 2010–2011 годах численность польских сил, отвечавших за безопасность в провинции Газни, достигала 2600 человек. За почти двадцать лет миссии потери Варшавы составили 44 человека убитыми и более 850 ранеными, а финансовые расходы превысили 6 миллиардов злотых (1,7 миллиарда долларов по текущему курсу). Последние польские военные покинули страну 30 июня 2021 года в рамках общего вывода войск НАТО.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Польше ждут извинений от Трампа за грубые слова о союзниках США по НАТО
23 января, 15:19
 
В миреПольшаСШААфганистанДональд ТрампДональд ТускКароль НавроцкийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала