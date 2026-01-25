Послу США в Польше пришлось оправдываться за слова Трампа о солдатах НАТО

ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Послу США в Польше Тому Роузу пришлось оправдываться за слова президента своей страны Дональда Трампа о солдатах союзников Америки по НАТО в Афганистане.
В недавнем интервью Fox News Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Североатлантический альянс. Говоря о союзниках США по НАТО, он сказал, что задается вопросом, "будут ли они рядом, если мы когда-нибудь будем в них нуждаться". "Они нам никогда не были нужны. Мы никогда их ни о чем не просили. Знаете, они говорят, что отправили войска в Афганистан или и туда, и туда, и туда, и это правда. Но они оставались немного позади, подальше от линии фронта", - сказал американский лидер.
Это вызвало крайнее недовольство властей Польши. С критикой в адрес Трампа выступили представители практически всех ведущих политических сил, а также главы профильных министерств, премьер-министр Дональд Туск, президент Кароль Навроцкий. Последний, в частности, напомнил американскому лидеру, что в Афганистане погибли 43 польских солдата и один гражданский.
Посол США на фоне недовольства в Польше словами Трампа написал на платформе Х, что "у Польши нет друга побольше, чем президент Трамп". По словам дипломата, американский президент "неоднократно подчеркивал свое глубокое уважение к жертвам Польши и ее непоколебимой приверженности альянсу НАТО, включая солидарность и службу вместе с союзниками в Ираке и Афганистане".
Роуз также утверждает, что США очень ценят "великих лидеров Польши Кароля Навроцкого и Дональда Туска".
Польша принимала участие в военной операции в Афганистане с 2002 по 2021 год, направив за это время через контингент около 28 тысяч военнослужащих. На пике присутствия в 2010–2011 годах численность польских сил, отвечавших за безопасность в провинции Газни, достигала 2600 человек. За почти двадцать лет миссии потери Варшавы составили 44 человека убитыми и более 850 ранеными, а финансовые расходы превысили 6 миллиардов злотых (1,7 миллиарда долларов по текущему курсу). Последние польские военные покинули страну 30 июня 2021 года в рамках общего вывода войск НАТО.