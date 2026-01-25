Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при ООН связал Россию с интересом Вашингтона к Гренландии
19:07 25.01.2026
Постпред США при ООН связал Россию с интересом Вашингтона к Гренландии
в мире
россия
сша
китай
майк уолтц
дональд трамп
дмитрий песков
нато
россия
сша
китай
Постпред США при ООН связал Россию с интересом Вашингтона к Гренландии

Уолтц: вооружение России и Китая вызвало у США желание забрать Гренландию

Майк Уолц. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил о необходимости Гренландии для США, приведя в качестве предлога якобы тестирование вооружений Китаем и РФ, хотя обе страны ранее заявляли, что ведут оборонительную деятельность для обеспечения собственной безопасности.
"Россия модернизирует свою ядерную программу. У них есть крылатые ракеты с ядерными зарядами, которые они тестируют, чтобы избежать наших радаров. Китай утроил свой ядерный арсенал", - сказал Уолтц в интервью Fox News.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Песков удивлен переговорами Трампа и Рютте по Гренландии
Вчера, 14:19
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления из Кремля о том, что российские военные будут внимательно следить за планами США по развертыванию ПРО "Золотой купол". Уолтц сообщил, что для американского лидера Дональда Трампа это вопрос готовности.
Он также выразил мнение, что положение Гренландии в Арктике имеет важное значение для системы ПРО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре 2025 года заявил, что создание новых вооружений - критически важное событие для обеспечения обороны и безопасности РФ.
Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Постпред США при ООН напомнил Дании о стерилизации женщин в Гренландии
Вчера, 18:31
Россия и Китай в совместном заявлении отметили, что выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что на севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
СМИ: Трамп отчитал премьера Дании по теме Гренландии в январе 2025 года
Вчера, 10:34
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
