ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил о необходимости Гренландии для США, приведя в качестве предлога якобы тестирование вооружений Китаем и РФ, хотя обе страны ранее заявляли, что ведут оборонительную деятельность для обеспечения собственной безопасности.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления из Кремля о том, что российские военные будут внимательно следить за планами США по развертыванию ПРО "Золотой купол". Уолтц сообщил, что для американского лидера Дональда Трампа это вопрос готовности.
Он также выразил мнение, что положение Гренландии в Арктике имеет важное значение для системы ПРО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре 2025 года заявил, что создание новых вооружений - критически важное событие для обеспечения обороны и безопасности РФ.
Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Россия и Китай в совместном заявлении отметили, что выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что на севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.