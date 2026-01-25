Постпред США при ООН связал Россию с интересом Вашингтона к Гренландии

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил о необходимости Гренландии для США, приведя в качестве предлога якобы тестирование вооружений Китаем и РФ, хотя обе страны ранее заявляли, что ведут оборонительную деятельность для обеспечения собственной безопасности.