18:25 25.01.2026
Постпред США при ООН Майк Уолтц считает, что суровая любовь президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО улучшила положение альянса. РИА Новости, 25.01.2026
в мире, сша, майк уолтц, дональд трамп, нато, оон
В мире, США, Майк Уолтц, Дональд Трамп, НАТО, ООН
Суровая любовь Трампа улучшила положение НАТО, заявил постпред США при ООН

Уолтц: НАТО гораздо лучше себя чувствует после суровой любви Трампа

Майк Уолтц
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Майк Уолц. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц считает, что суровая любовь президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО улучшила положение альянса.
"НАТО гораздо лучше (чувствует себя - ред.) после (проявленной - ред.) суровой любви", - сказал Уолтц в интервью Fox News.
По словам дипломата, до прихода Трампа страны-участницы альянса платили минимальные взносы, но республиканец убедил повысить бюджет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Теперь официально: НАТО предложили заняться терроризмом против России
23 января, 08:00
 
