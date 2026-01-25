https://ria.ru/20260125/ssha-2070200612.html
Суровая любовь Трампа улучшила положение НАТО, заявил постпред США при ООН
Суровая любовь Трампа улучшила положение НАТО, заявил постпред США при ООН - РИА Новости, 25.01.2026
Суровая любовь Трампа улучшила положение НАТО, заявил постпред США при ООН
Постпред США при ООН Майк Уолтц считает, что суровая любовь президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО улучшила положение альянса. РИА Новости, 25.01.2026
