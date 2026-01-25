https://ria.ru/20260125/ssha-2070198242.html
В США отменили более десяти тысяч рейсов из-за снежной бури
В США отменили более десяти тысяч рейсов из-за снежной бури - РИА Новости, 25.01.2026
В США отменили более десяти тысяч рейсов из-за снежной бури
Более десяти тысяч рейсов отменены в США на фоне снежной бури в воскресенье, свидетельствуют данные портала FlightAware. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T18:02:00+03:00
2026-01-25T18:02:00+03:00
2026-01-25T18:02:00+03:00
в мире
сша
техас
северная каролина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058877711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_136e225dd1fcaa83fc5be2ad56bccdf5.jpg
https://ria.ru/20260125/ria-2070183784.html
сша
техас
северная каролина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058877711_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a4e08e5a28f7b2f360cd61d580d425e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, техас, северная каролина
В мире, США, Техас, Северная Каролина
В США отменили более десяти тысяч рейсов из-за снежной бури
В США из-за снегопада и гололеда отменили более 10 тысяч рейсов