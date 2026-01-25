Рейтинг@Mail.ru
В США отменили более десяти тысяч рейсов из-за снежной бури - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/ssha-2070198242.html
В США отменили более десяти тысяч рейсов из-за снежной бури
В США отменили более десяти тысяч рейсов из-за снежной бури - РИА Новости, 25.01.2026
В США отменили более десяти тысяч рейсов из-за снежной бури
Более десяти тысяч рейсов отменены в США на фоне снежной бури в воскресенье, свидетельствуют данные портала FlightAware. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T18:02:00+03:00
2026-01-25T18:02:00+03:00
в мире
сша
техас
северная каролина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058877711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_136e225dd1fcaa83fc5be2ad56bccdf5.jpg
https://ria.ru/20260125/ria-2070183784.html
сша
техас
северная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058877711_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a4e08e5a28f7b2f360cd61d580d425e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, техас, северная каролина
В мире, США, Техас, Северная Каролина
В США отменили более десяти тысяч рейсов из-за снежной бури

В США из-за снегопада и гололеда отменили более 10 тысяч рейсов

© Getty Images / Jim VondruskaСнегопад в США
Снегопад в США - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Getty Images / Jim Vondruska
Снегопад в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более десяти тысяч рейсов отменены в США на фоне снежной бури в воскресенье, свидетельствуют данные портала FlightAware.
По данным на 17.15 мск воскресенья, 25 января общее число отменённых рейсов внутри США, а также прибывающих в страну или вылетающих из неё, составляет 10 062.
Согласно прогнозу национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидаются обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.
Последствия снегопада в США - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В США более 500 тысяч домов обесточены из-за снежной бури
Вчера, 15:36
 
В миреСШАТехасСеверная Каролина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала