В США более 400 тысяч домов остались без электричества - РИА Новости, 25.01.2026
14:53 25.01.2026
В США более 400 тысяч домов остались без электричества
В США более 400 тысяч домов остались без электричества - РИА Новости, 25.01.2026
В США более 400 тысяч домов остались без электричества
Число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 400 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. РИА Новости, 25.01.2026
в мире
сша
техас
миссисипи
сша
техас
миссисипи
в мире, сша, техас, миссисипи
В мире, США, Техас, Миссисипи
В США более 400 тысяч домов остались без электричества

В США более 400 тысяч домов остались без света из-за снежной бури

Снегопад в США
Снегопад в США - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Снегопад в США. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 400 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.
Общее число отключений составило 403 570: больше всего пришлось на штаты Миссисипи (107 295), Техас (96 435), Луизиана (77 868) и Теннесси (69 373).
Ранее в воскресенье на сайте были зафиксированы данные об отключении электричества в более чем 317 тысячах домов в США.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В США около 12 тысячи авиарейсов отменили из-за снежной бури
