В США более 400 тысяч домов остались без электричества
В США более 400 тысяч домов остались без электричества
Число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 400 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. РИА Новости, 25.01.2026
в мире
сша
техас
миссисипи
В мире, США, Техас, Миссисипи
В США более 400 тысяч домов остались без света из-за снежной бури