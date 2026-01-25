Кушнер надел "умное" кольцо на встречу с Путиным

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер надел "умное" кольцо на встречу с президентом России, Зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер надел "умное" кольцо на встречу с президентом России, рассказал автор и ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин.

"Такое же кольцо у (старшего советника Белого дома, комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США. — Прим. ред.) Джоша Грюнбаума . И это явно "умные" кольца, то есть измеряющие уровень стресса, частоту пульса, фазы сна", — отметил журналист.

По его словам, американские представители стресс не испытывали.

"Улыбки (были. — Прим. ред.), похлопывания по плечу и даже шутки", — подчеркнул Зарубин.

Он также обратил внимание на красную нить на запястье Кушнера. Считается, что она помогает здоровью и приносит удачу.

Переговоры в Абу-Даби

В субботу в ОАЭ завершились двухдневные переговоры по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд обсуждений может состояться на следующей неделе.

Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.