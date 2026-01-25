Рейтинг@Mail.ru
14:50 25.01.2026 (обновлено: 18:13 25.01.2026)
Кушнер надел "умное" кольцо на встречу с Путиным
Новые кадры с Уиткоффом в Кремле
Опубликованы новые кадры с Уиткоффом в Кремле.
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби появились на сайте эмиратского госагентства WAM. На кадрах справа от президента ОАЭ Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна сидит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, а слева - секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
© РИА Новости / POOL | Владимир Путин, Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер надел "умное" кольцо на встречу с президентом России, рассказал автор и ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин.
"Такое же кольцо у (старшего советника Белого дома, комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США. — Прим. ред.) Джоша Грюнбаума. И это явно "умные" кольца, то есть измеряющие уровень стресса, частоту пульса, фазы сна", — отметил журналист.
По его словам, американские представители стресс не испытывали.
"Улыбки (были. — Прим. ред.), похлопывания по плечу и даже шутки", — подчеркнул Зарубин.
Он также обратил внимание на красную нить на запястье Кушнера. Считается, что она помогает здоровью и приносит удачу.
Ушаков побеседовал с Кушнером до переговоров
Ушаков побеседовал с Кушнером до переговоров
Вчера, 11:25

Переговоры в Абу-Даби

В субботу в ОАЭ завершились двухдневные переговоры по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд обсуждений может состояться на следующей неделе.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
 
