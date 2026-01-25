Кушнер надел "умное" кольцо на встречу с Путиным

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер надел "умное" кольцо на встречу с президентом России, рассказал автор и ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин.
"Такое же кольцо у (старшего советника Белого дома, комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США. — Прим. ред.) Джоша Грюнбаума. И это явно "умные" кольца, то есть измеряющие уровень стресса, частоту пульса, фазы сна", — отметил журналист.
По его словам, американские представители стресс не испытывали.
"Улыбки (были. — Прим. ред.), похлопывания по плечу и даже шутки", — подчеркнул Зарубин.
Он также обратил внимание на красную нить на запястье Кушнера. Считается, что она помогает здоровью и приносит удачу.
Переговоры в Абу-Даби
В субботу в ОАЭ завершились двухдневные переговоры по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд обсуждений может состояться на следующей неделе.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.