В США более 210 тысяч домов остались без света из-за снежной бури
В США более 210 тысяч домов остались без света из-за снежной бури - РИА Новости, 25.01.2026
В США более 210 тысяч домов остались без света из-за снежной бури
Число домов в США, оставшихся без электричества в США на фоне снежной бури ,превысило 210 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T10:27:00+03:00
2026-01-25T10:27:00+03:00
2026-01-25T10:28:00+03:00
в мире
сша
техас
луизиана
сша
техас
луизиана
