США угрожает частичный шатдаун

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вероятность частичного шатдауна в США заметно возросла из-за претензий демократов к финансированию министерства внутренней безопасности (МВБ) страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.
Очередная волна протестов началась в субботу в Миннеаполисе, штат Миннесота, после того, как в ходе рейда против нелегалов офицер пограничного патруля застрелил мужчину, который подошел к правоохранителям с пистолетом. По данным министерства внутренней безопасности, офицер открыл огонь в целях самообороны, так как разоружить мигранта из Венесуэлы не удалось.
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября 2025, 10:25
"Демократы заблокируют законопроект о расходах правительства после гибели мужчины в результате огня служащего пограничного патруля в Миннеаполисе… что сильно повышает вероятность частичного шатдауна правительства на следующей неделе", - отмечает телеканал.
Как пояснил Шумер, демократы хотят поправок в законопроект о финансировании МВБ, "чтобы справиться с бесчинствами ICE" (иммиграционной полиции), однако против этого выступают республиканцы.
Чтобы избежать частичного шатдауна правительства США, у сената есть время до пятницы. Для принятия законопроекта требуется 60 голосов. Шумер заявил, что демократы в сенате проголосуют против. Республиканцам, которые удерживают 53 места, необходимы голоса по меньшей мере восьми демократов для принятия инициативы, поскольку один республиканец - Рэнд Пол будет голосовать против.
Ранее президент США Дональд Трамп признал, что Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.