США угрожает частичный шатдаун - РИА Новости, 25.01.2026
07:52 25.01.2026
США угрожает частичный шатдаун
Вероятность частичного шатдауна в США заметно возросла из-за претензий демократов к финансированию министерства внутренней безопасности (МВБ) страны, сообщает... РИА Новости, 25.01.2026
в мире
сша
миннеаполис
миннесота
чак шумер
рэнд пол
дональд трамп
сша
миннеаполис
миннесота
в мире, сша, миннеаполис, миннесота, чак шумер, рэнд пол, дональд трамп
В мире, США, Миннеаполис, Миннесота, Чак Шумер, Рэнд Пол, Дональд Трамп
США угрожает частичный шатдаун

США угрожает частичный шатдаун из-за претензий демократов к финансированию МВБ

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaiЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivai
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вероятность частичного шатдауна в США заметно возросла из-за претензий демократов к финансированию министерства внутренней безопасности (МВБ) страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.
Очередная волна протестов началась в субботу в Миннеаполисе, штат Миннесота, после того, как в ходе рейда против нелегалов офицер пограничного патруля застрелил мужчину, который подошел к правоохранителям с пистолетом. По данным министерства внутренней безопасности, офицер открыл огонь в целях самообороны, так как разоружить мигранта из Венесуэлы не удалось.
"Демократы заблокируют законопроект о расходах правительства после гибели мужчины в результате огня служащего пограничного патруля в Миннеаполисе… что сильно повышает вероятность частичного шатдауна правительства на следующей неделе", - отмечает телеканал.
Как пояснил Шумер, демократы хотят поправок в законопроект о финансировании МВБ, "чтобы справиться с бесчинствами ICE" (иммиграционной полиции), однако против этого выступают республиканцы.
Чтобы избежать частичного шатдауна правительства США, у сената есть время до пятницы. Для принятия законопроекта требуется 60 голосов. Шумер заявил, что демократы в сенате проголосуют против. Республиканцам, которые удерживают 53 места, необходимы голоса по меньшей мере восьми демократов для принятия инициативы, поскольку один республиканец - Рэнд Пол будет голосовать против.
Ранее президент США Дональд Трамп признал, что Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.
В миреСШАМиннеаполисМиннесотаЧак ШумерРэнд ПолДональд Трамп
 
 
