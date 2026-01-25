Рейтинг@Mail.ru
В США задержали подозреваемого в стрельбе в религиозном клубе
06:07 25.01.2026
В США задержали подозреваемого в стрельбе в религиозном клубе
В США задержали подозреваемого в стрельбе в религиозном клубе - РИА Новости, 25.01.2026
В США задержали подозреваемого в стрельбе в религиозном клубе
Полиция сообщила о задержании подозреваемого в инциденте в религиозном клубе в округе Карвер, штат Массачусетс. РИА Новости, 25.01.2026
в мире
массачусетс
сша
массачусетс
сша
2026
в мире, массачусетс, сша
В мире, Массачусетс, США
В США задержали подозреваемого в стрельбе в религиозном клубе

В США задержали подозреваемого в стрельбе в религиозном клубе в Массачусетсе

Полиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Полиция в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Полиция сообщила о задержании подозреваемого в инциденте в религиозном клубе в округе Карвер, штат Массачусетс.
По данным американских СМИ, в клубе St. John's The Baptist Club произошла стрельба. На место происшествия было вызвано несколько машин скорой помощи и два вертолета. По предварительным данным, пострадали три человека, один из них получил множественные ранения в лицо.
"Происшествие не носит случайный характер, угрозы для жителей нет. Подозреваемый задержан," – говорится в заявлении.
В мире, Массачусетс, США
 
 
