В США задержали подозреваемого в стрельбе в религиозном клубе
В США задержали подозреваемого в стрельбе в религиозном клубе
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Полиция сообщила о задержании подозреваемого в инциденте в религиозном клубе в округе Карвер, штат Массачусетс.
По данным американских СМИ, в клубе St. John's The Baptist Club произошла стрельба. На место происшествия было вызвано несколько машин скорой помощи и два вертолета. По предварительным данным, пострадали три человека, один из них получил множественные ранения в лицо.
"Происшествие не носит случайный характер, угрозы для жителей нет. Подозреваемый задержан," – говорится в заявлении.