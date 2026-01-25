В США задержали подозреваемого в стрельбе в религиозном клубе

ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Полиция сообщила о задержании подозреваемого в инциденте в религиозном клубе в округе Карвер, штат Массачусетс.

По данным американских СМИ, в клубе St. John's The Baptist Club произошла стрельба. На место происшествия было вызвано несколько машин скорой помощи и два вертолета. По предварительным данным, пострадали три человека, один из них получил множественные ранения в лицо.