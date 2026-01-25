«

"Как только Владимир Зеленский перестал быть ценным игроком, он стал обузой. Теперь его так или иначе устранят. А судя по истории Запада, это не всегда приятно. Это не всегда просто прекращение поддержки. Иногда все гораздо хуже. Мы без колебаний прибегали к более радикальным методам. Если честно, такое случалось даже с некоторыми нашими союзниками в прошлых войнах. Он должен знать, что такая история уже известна", — добавил Дэвис.