05:37 25.01.2026 (обновлено: 09:58 25.01.2026)
"Все гораздо хуже": в США раскрыли последствия переговоров для Зеленского
"Все гораздо хуже": в США раскрыли последствия переговоров для Зеленского
в мире
украина
сша
дэниел дэвис
владимир зеленский
в мире, украина, сша, дэниел дэвис, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Дэниел Дэвис, Владимир Зеленский
"Все гораздо хуже": в США раскрыли последствия переговоров для Зеленского

Подполковник Дэвис: Зеленский стал обузой для США, которые могут его устранить

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США в рамках начавшегося переговорного процесса с Россией не будут держаться за фигуру Владимира Зеленского, который стал для них обузой, из-за чего глава киевского режима может подвергнуться самому жесткому обращению, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"У российской стороны есть рычаги влияния, есть средства, есть ресурсы. С их точки зрения, (Украина. — Прим. ред.) это язва, которая мучает уже более десяти лет. И они не позволят ей перейти в будущее. Произойдет смена правительства и произойдет демилитаризация. <…> Они ни за что не позволят Зеленскому просто так продолжать. Это две неприятные вещи, о которых никто на Западе не хочет и думать", — обратил внимание военный.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В США рассказали о нервном срыве Зеленского из-за сделки с Россией
03:43
Но, по его словам, для Соединенных Штатов это не будет препятствием для урегулирования конфликта, поскольку Зеленский стал представлять слишком много проблем Западу. Подполковник напомнил, что в истории США уже были случаи, когда Вашингтон жестоко обходился со своими бывшими друзьями.
"Как только Владимир Зеленский перестал быть ценным игроком, он стал обузой. Теперь его так или иначе устранят. А судя по истории Запада, это не всегда приятно. Это не всегда просто прекращение поддержки. Иногда все гораздо хуже. Мы без колебаний прибегали к более радикальным методам. Если честно, такое случалось даже с некоторыми нашими союзниками в прошлых войнах. Он должен знать, что такая история уже известна", — добавил Дэвис.
Накануне в ОАЭ завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Они проходили в закрытом формате и касались нерешенных вопросов мирного плана США.
В пятницу Трамп отметил, что Украина потеряет еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта с Москвой.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Так продолжаться не может": на Западе высказались о переговорах с Россией
00:19
 
В миреУкраинаСШАДэниел ДэвисВладимир Зеленский
 
 
