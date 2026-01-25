"Все гораздо хуже": в США раскрыли последствия переговоров для Зеленского

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США в рамках начавшегося переговорного процесса с Россией не будут держаться за фигуру Владимира Зеленского, который стал для них обузой, из-за чего глава киевского режима может подвергнуться самому жесткому обращению, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"У российской стороны есть рычаги влияния, есть средства, есть ресурсы. С их точки зрения, (Украина. — Прим. ред.) это язва, которая мучает уже более десяти лет. И они не позволят ей перейти в будущее. Произойдет смена правительства и произойдет демилитаризация. <…> Они ни за что не позволят Зеленскому просто так продолжать. Это две неприятные вещи, о которых никто на Западе не хочет и думать", — обратил внимание военный.
"Как только Владимир Зеленский перестал быть ценным игроком, он стал обузой. Теперь его так или иначе устранят. А судя по истории Запада, это не всегда приятно. Это не всегда просто прекращение поддержки. Иногда все гораздо хуже. Мы без колебаний прибегали к более радикальным методам. Если честно, такое случалось даже с некоторыми нашими союзниками в прошлых войнах. Он должен знать, что такая история уже известна", — добавил Дэвис.
В пятницу Трамп отметил, что Украина потеряет еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта с Москвой.