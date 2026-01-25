https://ria.ru/20260125/ssha-2070128351.html
В США губернатора Миннесоты обвинили в провокации протестующих
В США губернатора Миннесоты обвинили в провокации протестующих - РИА Новости, 25.01.2026
В США губернатора Миннесоты обвинили в провокации протестующих
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила губернатора Миннесоты Тима Уолца в провокации протестующих, заявив, что застреленный мужчина, которого... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T03:41:00+03:00
2026-01-25T03:41:00+03:00
2026-01-25T06:12:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
миннесота
тим уолц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067767845_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_53163235c9b10bb7ae04f9d50494a4a4.jpg
https://ria.ru/20260123/minnesota-2069906092.html
https://ria.ru/20260115/ssha-2068182443.html
миннеаполис
сша
миннесота
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067767845_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_61338b5cebaf1284b88dc1f1e53077e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миннеаполис, сша, миннесота, тим уолц
В мире, Миннеаполис, США, Миннесота, Тим Уолц
В США губернатора Миннесоты обвинили в провокации протестующих
Министр безопасности обвинила губернатора Миннесоты в провокации протестующих
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила губернатора Миннесоты Тима Уолца в провокации протестующих, заявив, что застреленный мужчина, которого он защищает, был вооружен и опасен.
Очередная волна протестов началась в Миннеаполисе
, штат Миннесота
, в пятницу после того, как в ходе рейда против нелегалов офицер пограничного патруля застрелил мужчину, который подошел к правоохранителям с пистолетом. По данным министерства внутренней безопасности, офицер открыл огонь в целях самообороны, так как разоружить мигранта из Венесуэлы
не удалось.
"Этот индивид явился на операцию правоохранительных органов с оружием и десятками патронов. Он пришел туда не для протеста. Он пришел, чтобы совершать насилие. И его призвал туда явиться и продолжать сопротивление губернатор, который безответственен и имеет долгую историю коррупции и лжи," - заявила Ноэм. Она подчеркнула, что своими действиями Уолц
только разжигает страх и насилие среди протестующих.
Также в начале января в Миннеаполисе агент ICE (иммиграционной полиции) стрелял в протестующую, которая отказалась выйти из машины, поскольку счел, что она пытается наехать на правоохранителей.