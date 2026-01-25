В США губернатора Миннесоты обвинили в провокации протестующих

ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила губернатора Миннесоты Тима Уолца в провокации протестующих, заявив, что застреленный мужчина, которого он защищает, был вооружен и опасен.

Также в начале января в Миннеаполисе агент ICE (иммиграционной полиции) стрелял в протестующую, которая отказалась выйти из машины, поскольку счел, что она пытается наехать на правоохранителей.