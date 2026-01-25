Рейтинг@Mail.ru
В США губернатора Миннесоты обвинили в провокации протестующих - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 25.01.2026 (обновлено: 06:12 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/ssha-2070128351.html
В США губернатора Миннесоты обвинили в провокации протестующих
В США губернатора Миннесоты обвинили в провокации протестующих - РИА Новости, 25.01.2026
В США губернатора Миннесоты обвинили в провокации протестующих
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила губернатора Миннесоты Тима Уолца в провокации протестующих, заявив, что застреленный мужчина, которого... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T03:41:00+03:00
2026-01-25T06:12:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
миннесота
тим уолц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067767845_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_53163235c9b10bb7ae04f9d50494a4a4.jpg
https://ria.ru/20260123/minnesota-2069906092.html
https://ria.ru/20260115/ssha-2068182443.html
миннеаполис
сша
миннесота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067767845_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_61338b5cebaf1284b88dc1f1e53077e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннеаполис, сша, миннесота, тим уолц
В мире, Миннеаполис, США, Миннесота, Тим Уолц
В США губернатора Миннесоты обвинили в провокации протестующих

Министр безопасности обвинила губернатора Миннесоты в провокации протестующих

© REUTERS / Ryan MurphyПолиция в Миннеаполисе на фоне протестов против действий иммиграционной полиции
Полиция в Миннеаполисе на фоне протестов против действий иммиграционной полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© REUTERS / Ryan Murphy
Полиция в Миннеаполисе на фоне протестов против действий иммиграционной полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила губернатора Миннесоты Тима Уолца в провокации протестующих, заявив, что застреленный мужчина, которого он защищает, был вооружен и опасен.
Очередная волна протестов началась в Миннеаполисе, штат Миннесота, в пятницу после того, как в ходе рейда против нелегалов офицер пограничного патруля застрелил мужчину, который подошел к правоохранителям с пистолетом. По данным министерства внутренней безопасности, офицер открыл огонь в целях самообороны, так как разоружить мигранта из Венесуэлы не удалось.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ICE задержала в Миннесоте минимум четырех детей, сообщили СМИ
23 января, 16:17
"Этот индивид явился на операцию правоохранительных органов с оружием и десятками патронов. Он пришел туда не для протеста. Он пришел, чтобы совершать насилие. И его призвал туда явиться и продолжать сопротивление губернатор, который безответственен и имеет долгую историю коррупции и лжи," - заявила Ноэм. Она подчеркнула, что своими действиями Уолц только разжигает страх и насилие среди протестующих.
Также в начале января в Миннеаполисе агент ICE (иммиграционной полиции) стрелял в протестующую, которая отказалась выйти из машины, поскольку счел, что она пытается наехать на правоохранителей.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Белый дом назвал губернатора Миннесоты "тампоном" и "жалким неудачником"
15 января, 21:34
 
В миреМиннеаполисСШАМиннесотаТим Уолц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала