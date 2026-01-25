ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. В США надеются на создание парадигмы, в которой Европа и Россия начнут доверять друг другу, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Очевидно, сейчас не так много доверия между Европой Россией , но мы можем создать рамки, где возникнет новая парадигма, которая будет строиться на доверии", — говорится в статье.

Чиновник добавил, что новая парадигма покажет реальную деэскалацию напряженности между странами.

« "Обе стороны начинают осознавать, что они могут получить от мира, например, от плана процветания Украины : в том числе Россия сможет заключать деловые соглашения с США", — отмечает издание.

Отношения Москвы и ЕС обострились в феврале 2022 года. С тех пор Евросоюз ввел 19 пакетов санкций. В России подчеркивали, что страна справится с давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.