В США надеются, что Европа и Россия начнут доверять друг другу, пишут СМИ
02:29 25.01.2026 (обновлено: 04:33 25.01.2026)
В США надеются, что Европа и Россия начнут доверять друг другу, пишут СМИ
в мире, россия, европа, сша, politico
В мире, Россия, Европа, США, Politico
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. В США надеются на создание парадигмы, в которой Европа и Россия начнут доверять друг другу, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Очевидно, сейчас не так много доверия между Европой и Россией, но мы можем создать рамки, где возникнет новая парадигма, которая будет строиться на доверии", — говорится в статье.
Чиновник добавил, что новая парадигма покажет реальную деэскалацию напряженности между странами.
"Обе стороны начинают осознавать, что они могут получить от мира, например, от плана процветания Украины: в том числе Россия сможет заключать деловые соглашения с США", — отмечает издание.
Отношения Москвы и ЕС обострились в феврале 2022 года. С тех пор Евросоюз ввел 19 пакетов санкций. В России подчеркивали, что страна справится с давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
В миреРоссияЕвропаСШАPolitico
 
 
