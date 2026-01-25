Рейтинг@Mail.ru
01:49 25.01.2026 (обновлено: 02:17 25.01.2026)
В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури

В США более 130 тысяч домов остались без электроснабжения из-за снежной бури

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Около 130 тысяч случаев отключения электричества были зафиксированы в США к вечеру субботы по местному времени из-за снежной бури, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.
Общее число отключений составило 130 758: больше всего пришлось на Техас – 50 947 и Луизиану – 50 907.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.
Пустые полки в супермаркете в преддверии ожидаемого сильного снегопада в Вашингтоне, округ Колумбия, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Жители Вашингтона скупают свежие продукты в преддверии снежной бури
В миреТехасСШАСеверная Каролина
 
 
