В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури
Около 130 тысяч случаев отключения электричества были зафиксированы в США к вечеру субботы по местному времени из-за снежной бури, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T01:49:00+03:00
2026-01-25T01:49:00+03:00
2026-01-25T02:17:00+03:00
