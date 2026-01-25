https://ria.ru/20260125/spetsoperatsiya-2070190275.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2026 - РИА Новости, 25.01.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2026
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T16:47:00+03:00
2026-01-25T16:47:00+03:00
2026-01-25T16:47:00+03:00
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
украина
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 25 января 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 беспилотников, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 302 танка и других бронемашин, 1 651 реактивную систему залпового огня, 32 825 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 52 754 единицы автомобильной техники.