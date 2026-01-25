Рейтинг@Mail.ru
Бойцы группировки "Север" за сутки отправляют на передовую сотню посылок
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
25.01.2026
Бойцы группировки "Север" за сутки отправляют на передовую сотню посылок
Бойцы группировки "Север" за сутки отправляют на передовую сотню посылок
Более 100 посылок за сутки отправляют бойцы группировки "Север" на передовые позиции при помощи БПЛА в Харьковской области, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 25.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
харьковская область
2026
Бойцы группировки "Север" за сутки отправляют на передовую сотню посылок

РИА Новости: бойцы "Севера" отправляют на передовую более ста посылок в сутки

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 25 янв - РИА Новости. Более 100 посылок за сутки отправляют бойцы группировки "Север" на передовые позиции при помощи БПЛА в Харьковской области, сообщили РИА Новости представители группировки.
"Подразделения беспилотных систем 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" организовали доставку продуктов и материальных средств при помощи квадрокоптеров", - сказали военнослужащие.
Как уточнили собеседники агентства, для оперативной доставки делается более сотни вылетов в день.
"Операторы доставляют малые посылки путём сбросов прямо на позиции. Благодаря этому подразделение экономит время, ресурсы и обеспечивает безопасность групп подвоза и доставки материальных средств на линию боевого соприкосновения", - пояснили в группировке "Север".
