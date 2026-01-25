Бойцы группировки "Север" за сутки отправляют на передовую сотню посылок

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 25 янв - РИА Новости. Более 100 посылок за сутки отправляют бойцы группировки "Север" на передовые позиции при помощи БПЛА в Харьковской области, сообщили РИА Новости представители группировки.

"Подразделения беспилотных систем 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" организовали доставку продуктов и материальных средств при помощи квадрокоптеров", - сказали военнослужащие.

Как уточнили собеседники агентства, для оперативной доставки делается более сотни вылетов в день.