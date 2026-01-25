https://ria.ru/20260125/spetsoperatsiya-2070137763.html
Бойцы группировки "Север" за сутки отправляют на передовую сотню посылок
2026-01-25T07:03:00+03:00
2026-01-25T07:03:00+03:00
2026-01-25T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
харьковская область
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 25 янв - РИА Новости. Более 100 посылок за сутки отправляют бойцы группировки "Север" на передовые позиции при помощи БПЛА в Харьковской области, сообщили РИА Новости представители группировки.
"Подразделения беспилотных систем 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" организовали доставку продуктов и материальных средств при помощи квадрокоптеров", - сказали военнослужащие.
Как уточнили собеседники агентства, для оперативной доставки делается более сотни вылетов в день.
"Операторы доставляют малые посылки путём сбросов прямо на позиции. Благодаря этому подразделение экономит время, ресурсы и обеспечивает безопасность групп подвоза и доставки материальных средств на линию боевого соприкосновения", - пояснили в группировке "Север".