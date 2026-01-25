https://ria.ru/20260125/spetsoperatsiya-2070137156.html
В Черниговской области уничтожили площадку для пусков беспилотников
В Черниговской области уничтожили площадку для пусков беспилотников - РИА Новости, 25.01.2026
В Черниговской области уничтожили площадку для пусков беспилотников
Площадка для пусков дальних беспилотников в сторону России, а также места дислокации украинских расчетов БПЛА уничтожены в Черниговской области, сообщили РИА... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T06:54:00+03:00
2026-01-25T06:54:00+03:00
2026-01-25T06:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черниговская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b529f9e49081543e029c2e2190babb09.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235246_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_49c4dc24257a4f14655efd5d82ad05cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, черниговская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области уничтожили площадку для пусков беспилотников
РИА Новости: в Черниговской области уничтожили площадку для пуска дронов ВСУ