В Черниговской области уничтожили площадку для пусков беспилотников - РИА Новости, 25.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:54 25.01.2026
В Черниговской области уничтожили площадку для пусков беспилотников
В Черниговской области уничтожили площадку для пусков беспилотников
Площадка для пусков дальних беспилотников в сторону России, а также места дислокации украинских расчетов БПЛА уничтожены в Черниговской области, сообщили РИА... РИА Новости, 25.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черниговская область
вооруженные силы украины
безопасность, россия, черниговская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Площадка для пусков дальних беспилотников в сторону России, а также места дислокации украинских расчетов БПЛА уничтожены в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комплексным огневым поражением уничтожена площадка запуска и пункты дислокации расчетов дальних ударных БПЛА из состава 433-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ", - сказал собеседник агентства. Оттуда, по его словам, ВСУ наносили удары по России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
