ВС России уничтожили три группы ВСУ в Харьковской области
Российские военные ликвидировали три боевые группы ВСУ на хатненском участке фронта в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T06:53:00+03:00
2026-01-25T06:53:00+03:00
2026-01-25T08:48:00+03:00
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военные ликвидировали три боевые группы ВСУ на хатненском участке фронта в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Украинское командование продолжает заводить личный состав на разбитые в результате наших авиаударов позиции. <...> Таким образом, за сутки уничтожено три боевые группы противника, прибывшие на непригодные для ведения обороны блиндажи", — сказал собеседник агентства.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь около 325 военных, пять ББМ, 24 автомобиля, станцию РЭБ и пять складов боеприпасов.