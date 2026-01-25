ВС России уничтожили три группы ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военные ликвидировали три боевые группы ВСУ на хатненском участке фронта в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Украинское командование продолжает заводить личный состав на разбитые в результате наших авиаударов позиции. <...> Таким образом, за сутки уничтожено три боевые группы противника, прибывшие на непригодные для ведения обороны блиндажи", — сказал собеседник агентства.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.