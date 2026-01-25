Рейтинг@Mail.ru
ВСУ стянули все имеющиеся советские вооружения на Сумском направлении - РИА Новости, 25.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 25.01.2026
ВСУ стянули все имеющиеся советские вооружения на Сумском направлении
ВСУ стянули все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. ВСУ стянули все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Фактически ВСУ стянули все имеющиеся образцы советского вооружения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, помимо массового применения беспилотников, ВСУ для обороны активно задействуют танки на закрытых (скрытых от наземного наблюдения) огневых позициях.
Заголовок открываемого материала