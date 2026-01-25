https://ria.ru/20260125/spetsoperatsiya-2070136691.html
ВСУ стянули все имеющиеся советские вооружения на Сумском направлении
ВСУ стянули все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.01.2026
специальная военная операция на украине
киев
