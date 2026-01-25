https://ria.ru/20260125/spetsoperatsiya-2070133295.html
На Красноармейском направлении восстановили оптоволоконную линию связи
На Красноармейском направлении восстановили оптоволоконную линию связи - РИА Новости, 25.01.2026
На Красноармейском направлении восстановили оптоволоконную линию связи
Военные связисты группировки войск "Центр" восстановили поврежденную оптоволоконную линию связи на красноармейском направлении, соответствующее видео... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T05:41:00+03:00
2026-01-25T05:41:00+03:00
2026-01-25T05:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20260122/front-2069364682.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
На Красноармейском направлении восстановили оптоволоконную линию связи
РИА Новости: ВС России восстановили линию связи на Красноармейском направлении
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Военные связисты группировки войск "Центр" восстановили поврежденную оптоволоконную линию связи на красноармейском направлении, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
В ходе мониторинга системы связи был обнаружен обрыв одной из оптоволоконных линий. Дежурная смена подразделения связи с помощью современного мобильного оборудования выявила место обрыва линии связи, пояснили в военном ведомстве.
"В ходе обрыва оптоволоконного кабеля поступила задача выдвинуться в район для обнаружения и устранения обрыва. Мной был выявлен разрыв оптоволоконного кабеля, где я приступил к устранению неполадок. В ходе сварочных работ сигнал был восстановлен", - сказал связист с позывным "Боцман".
Современное оборудование связи позволяет оперативно восстанавливать оптоволоконные линии связи в полевых условиях, что повышает эффективность системы связи управлять подразделениями группировки войск "Центр" на красноармейском направлении, подчеркнули в министерстве обороны РФ
.