На Красноармейском направлении восстановили оптоволоконную линию связи - РИА Новости, 25.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:41 25.01.2026
На Красноармейском направлении восстановили оптоволоконную линию связи
На Красноармейском направлении восстановили оптоволоконную линию связи - РИА Новости, 25.01.2026
На Красноармейском направлении восстановили оптоволоконную линию связи
Военные связисты группировки войск "Центр" восстановили поврежденную оптоволоконную линию связи на красноармейском направлении, соответствующее видео... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T05:41:00+03:00
2026-01-25T05:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
На Красноармейском направлении восстановили оптоволоконную линию связи

РИА Новости: ВС России восстановили линию связи на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Военные связисты группировки войск "Центр" восстановили поврежденную оптоволоконную линию связи на красноармейском направлении, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
В ходе мониторинга системы связи был обнаружен обрыв одной из оптоволоконных линий. Дежурная смена подразделения связи с помощью современного мобильного оборудования выявила место обрыва линии связи, пояснили в военном ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
