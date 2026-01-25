На Красноармейском направлении восстановили оптоволоконную линию связи

В ходе мониторинга системы связи был обнаружен обрыв одной из оптоволоконных линий. Дежурная смена подразделения связи с помощью современного мобильного оборудования выявила место обрыва линии связи, пояснили в военном ведомстве.

"В ходе обрыва оптоволоконного кабеля поступила задача выдвинуться в район для обнаружения и устранения обрыва. Мной был выявлен разрыв оптоволоконного кабеля, где я приступил к устранению неполадок. В ходе сварочных работ сигнал был восстановлен", - сказал связист с позывным "Боцман".