Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/spetsoperatsiya-2070132532.html
Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ
Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ - РИА Новости, 25.01.2026
Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ
Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск с первого попадания уничтожили блиндаж с живой силой противника, соответствующее видео... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T05:32:00+03:00
2026-01-25T05:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988085719_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_b379a0ad0bdd7bc0d3dd94cd365f5478.jpg
https://ria.ru/20260122/front-2069364682.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988085719_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_83920ecca0db532d4129b42784cd5538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ

Российские артиллеристы с первого попадания уничтожили блиндаж ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск с первого попадания уничтожили блиндаж с живой силой противника, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.
Оператором российского разведывательного дрона на константиновском направлении был выявлен блиндаж с живой силой противника в районе очередного опорного пункта ВСУ. Координаты незамедлительно были переданы на пункт управления огнем артиллерии. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 после получения команды на боевое применение орудия в считанные минуты произвел подготовку к открытию огня, объяснили в Минобороны России.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Донбасская дуга. Как меняется ситуация на фронте
22 января, 08:00
"Мы слаженно отработали расчетом, поразив цель с первого попадания. Работаем часто, выполняя задачи по поражению живой силы, блиндажей, пунктов управления запуском БПЛА, минометов и техники противника. Победа будет за нами", - сказал командир орудия с позывным "Белка".
Министерство обороны России подчеркнуло, что эффективные действия артиллеристов "Южной" группировки войск в зоне своей ответственности ежедневно срывают планы противника по перегруппировке и противодействию российским подразделениям, обеспечивая тем самым благоприятные условия для дальнейшего продвижения военнослужащих ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала