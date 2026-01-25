https://ria.ru/20260125/spetsoperatsiya-2070132532.html
Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ
Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск с первого попадания уничтожили блиндаж с живой силой противника, соответствующее видео... РИА Новости, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск с первого попадания уничтожили блиндаж с живой силой противника, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.
Оператором российского разведывательного дрона на константиновском направлении был выявлен блиндаж с живой силой противника в районе очередного опорного пункта ВСУ
. Координаты незамедлительно были переданы на пункт управления огнем артиллерии. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 после получения команды на боевое применение орудия в считанные минуты произвел подготовку к открытию огня, объяснили в Минобороны России.
"Мы слаженно отработали расчетом, поразив цель с первого попадания. Работаем часто, выполняя задачи по поражению живой силы, блиндажей, пунктов управления запуском БПЛА, минометов и техники противника. Победа будет за нами", - сказал командир орудия с позывным "Белка".
Министерство обороны России подчеркнуло, что эффективные действия артиллеристов "Южной" группировки войск в зоне своей ответственности ежедневно срывают планы противника по перегруппировке и противодействию российским подразделениям, обеспечивая тем самым благоприятные условия для дальнейшего продвижения военнослужащих ВС РФ.