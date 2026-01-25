Рейтинг@Mail.ru
05:28 25.01.2026
"Панцирь-С" защищает важные объекты в зоне ответственности "Севера"
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), "панцирь-с"
© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" круглосуточно контролирует воздушное пространство по защите критических важных объектов в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщило министерство обороны России.
"ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролирует воздушное пространство по защите критических важных объектов в зоне ответственности группировки войск "Север"", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов, отметили в военном ведомстве.
"Вооружение ЗРПК "Панцирь-С" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой", - подчеркнули в Минобороны РФ.
