"Панцирь-С" защищает важные объекты в зоне ответственности "Севера"
"Панцирь-С" защищает важные объекты в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 25.01.2026
"Панцирь-С" защищает важные объекты в зоне ответственности "Севера"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" круглосуточно контролирует воздушное пространство по защите критических важных объектов в зоне ответственности... РИА Новости, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" круглосуточно контролирует воздушное пространство по защите критических важных объектов в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщило министерство обороны России.
"ЗРПК "Панцирь-
С" круглосуточно контролирует воздушное пространство по защите критических важных объектов в зоне ответственности группировки войск "Север"", - говорится в сообщении Минобороны РФ
.
Уточняется, что для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов, отметили в военном ведомстве.
"Вооружение ЗРПК "Панцирь-С" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой", - подчеркнули в Минобороны РФ.