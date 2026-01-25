Российские военные рассказали о ремонте военной техники в зоне СВО

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск "Север" рассказали о ремонте и обслуживание различных образцов военной техники в зоне СВО, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений 68-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" выполняют текущий ремонт, а также эвакуацию поврежденной в ходе боевых действий техники, объяснили в военном ведомстве.

"Здесь мы восстанавливаем технику и возвращаем ее в строй для выполнения боевых задач. Это огромное количество. Ежедневно поступает техника, начиная от мотоциклов, заканчивая танками. И работа проводится ежедневно. Более мелкие работы проводятся на переднем крае, в частности, наша ремонтно-эвакуационная группа. Здесь же мы делаем капитальный ремонт. Любой вид работ мы здесь выполняем", - сказал командир ремонтно-восстановительного батальона с позывным "Мустанг".

Высокая квалификация инженерно-технического состава и современная техническая оснащенность подразделения позволяют в сжатые сроки проводить полный комплекс работ: от диагностики и ремонта до оперативной замены силовых установок, узлов, агрегатов и систем вооружения, добавили в военном ведомстве.

"Именно в этом цеху происходит сварка. Сварка всех типов. От электродуговой сварки, полуавтоматическая сварка, аргонодуговая сварка есть, газовая сварка. Обвариваем машины, изготавливаем ложные РЭБы. Все виды работ. Также ремонтируем радиаторы от машин. Весь текущий ремонт, который необходим по машинам", - подчеркнул командир взвода специальных работ с позывным "Инженер".

Особое внимание уделяется качеству и надежности проводимого восстановления. После выполнения капитального ремонта, такого как замена двигателя, экипажи проводят полную диагностику всех систем машины и приступают к обязательным ходовым испытаниям, отметили в Минобороны России

"В ходе "обкатки" техника эксплуатируется в режиме, максимально приближенном к боевому: силовой установке задается максимально допустимое число оборотов, машина набирает предельную скорость и выполняет маневрирование на сложных участках местности. Комплексной проверке подвергаются системы жизнеобеспечения, управления вооружением, прицельно-навигационные комплексы и средства связи", - добавили в военном ведомстве.