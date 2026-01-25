Рейтинг@Mail.ru
Российские военные рассказали о ремонте военной техники в зоне СВО - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 25.01.2026 (обновлено: 07:05 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/spetsoperatsiya-2070131597.html
Российские военные рассказали о ремонте военной техники в зоне СВО
Российские военные рассказали о ремонте военной техники в зоне СВО - РИА Новости, 25.01.2026
Российские военные рассказали о ремонте военной техники в зоне СВО
Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск "Север" рассказали о ремонте и обслуживание различных образцов военной техники в зоне... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T05:20:00+03:00
2026-01-25T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b529f9e49081543e029c2e2190babb09.jpg
https://ria.ru/20260122/front-2069364682.html
https://ria.ru/20260104/spetsoperatsiya-2066304677.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235246_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_49c4dc24257a4f14655efd5d82ad05cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные рассказали о ремонте военной техники в зоне СВО

Военные группировки "Север" рассказали о ремонте техники в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск "Север" рассказали о ремонте и обслуживание различных образцов военной техники в зоне СВО, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений 68-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" выполняют текущий ремонт, а также эвакуацию поврежденной в ходе боевых действий техники, объяснили в военном ведомстве.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Донбасская дуга. Как меняется ситуация на фронте
22 января, 08:00
"Здесь мы восстанавливаем технику и возвращаем ее в строй для выполнения боевых задач. Это огромное количество. Ежедневно поступает техника, начиная от мотоциклов, заканчивая танками. И работа проводится ежедневно. Более мелкие работы проводятся на переднем крае, в частности, наша ремонтно-эвакуационная группа. Здесь же мы делаем капитальный ремонт. Любой вид работ мы здесь выполняем", - сказал командир ремонтно-восстановительного батальона с позывным "Мустанг".
Высокая квалификация инженерно-технического состава и современная техническая оснащенность подразделения позволяют в сжатые сроки проводить полный комплекс работ: от диагностики и ремонта до оперативной замены силовых установок, узлов, агрегатов и систем вооружения, добавили в военном ведомстве.
"Именно в этом цеху происходит сварка. Сварка всех типов. От электродуговой сварки, полуавтоматическая сварка, аргонодуговая сварка есть, газовая сварка. Обвариваем машины, изготавливаем ложные РЭБы. Все виды работ. Также ремонтируем радиаторы от машин. Весь текущий ремонт, который необходим по машинам", - подчеркнул командир взвода специальных работ с позывным "Инженер".
Особое внимание уделяется качеству и надежности проводимого восстановления. После выполнения капитального ремонта, такого как замена двигателя, экипажи проводят полную диагностику всех систем машины и приступают к обязательным ходовым испытаниям, отметили в Минобороны России.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Командир рассказал о работе по восстановлению техники ВС России
4 января, 05:05
"В ходе "обкатки" техника эксплуатируется в режиме, максимально приближенном к боевому: силовой установке задается максимально допустимое число оборотов, машина набирает предельную скорость и выполняет маневрирование на сложных участках местности. Комплексной проверке подвергаются системы жизнеобеспечения, управления вооружением, прицельно-навигационные комплексы и средства связи", - добавили в военном ведомстве.
Министерство обороны РФ подчеркнуло, что благодаря самоотверженной работе военных ремонтников отремонтированные образцы вооружения и техники в кратчайшие сроки возвращаются в строй для выполнения поставленных задач.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала