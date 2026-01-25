ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили у боевика ВСУ с бельгийским видом на жительство обложку для военного билета с нацистской символикой и надписью "рейхкомиссариат Украины", сообщил РИА Новости командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты действующего в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Рессора".
"Зачищали территорию опорного пункта и осматривали тела на предмет документов. Обнаружили бумаги с крестами гитлеровской Германии, орлами, которые явно не относятся к украинскому гербу", - рассказал РИА Новости командир.
Рейхскомиссариат Украина - это нацистская оккупационная административная структура, созданная Третьим рейхом в годы Второй мировой войны на захваченных территориях Украинской ССР.
Рейхскомиссариат был образован в сентябре 1941 года после начала операции "Барбаросса" и подчинялся непосредственно руководству нацистской Германии. Его возглавлял рейхскомиссар Эрих Кох. Административный центр находился в Ровно. В состав рейхскомиссариата входила значительная часть территории современной Украины, за исключением зон, находившихся под военным управлением.
Основной целью создания рейхскомиссариата была колонизация территории, экономическая эксплуатация и подавление местного населения. Украинцы рассматривались нацистским руководством для принудительного труда, депортаций и физического уничтожения.
