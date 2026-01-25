ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили у боевика ВСУ с бельгийским видом на жительство обложку для военного билета с нацистской символикой и надписью "рейхкомиссариат Украины", сообщил РИА Новости командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты действующего в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Рессора".