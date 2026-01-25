Рейтинг@Mail.ru
Российские морпехи нашли у боевика ВСУ обложку с нацистской символикой - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/spetsoperatsiya-2070126192.html
Российские морпехи нашли у боевика ВСУ обложку с нацистской символикой
Российские морпехи нашли у боевика ВСУ обложку с нацистской символикой - РИА Новости, 25.01.2026
Российские морпехи нашли у боевика ВСУ обложку с нацистской символикой
Российские военнослужащие обнаружили у боевика ВСУ с бельгийским видом на жительство обложку для военного билета с нацистской символикой и надписью... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T03:04:00+03:00
2026-01-25T03:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
бельгия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026429151.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
германия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, бельгия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Бельгия, Вооруженные силы Украины
Российские морпехи нашли у боевика ВСУ обложку с нацистской символикой

РИА Новости: российские военные нашли у боевика ВСУ нацистскую символику

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили у боевика ВСУ с бельгийским видом на жительство обложку для военного билета с нацистской символикой и надписью "рейхкомиссариат Украины", сообщил РИА Новости командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты действующего в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Рессора".
При зачистке опорного пункта морские пехотинцы обнаружили документы боевика ВСУ на имя Станислава Бурого с видом на жительство в Бельгии, а также обложку для военного билета с нацистской символикой.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
На Украине продают одежду с фашистской символикой
1 июля 2025, 06:18
"Зачищали территорию опорного пункта и осматривали тела на предмет документов. Обнаружили бумаги с крестами гитлеровской Германии, орлами, которые явно не относятся к украинскому гербу", - рассказал РИА Новости командир.
Рейхскомиссариат Украина - это нацистская оккупационная административная структура, созданная Третьим рейхом в годы Второй мировой войны на захваченных территориях Украинской ССР.
Рейхскомиссариат был образован в сентябре 1941 года после начала операции "Барбаросса" и подчинялся непосредственно руководству нацистской Германии. Его возглавлял рейхскомиссар Эрих Кох. Административный центр находился в Ровно. В состав рейхскомиссариата входила значительная часть территории современной Украины, за исключением зон, находившихся под военным управлением.
Основной целью создания рейхскомиссариата была колонизация территории, экономическая эксплуатация и подавление местного населения. Украинцы рассматривались нацистским руководством для принудительного труда, депортаций и физического уничтожения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаБельгияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала