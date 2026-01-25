https://ria.ru/20260125/sotrudniki-2070214974.html
Сотрудники ТЦК ходят на рейды с символикой СС, сообщили силовики
специальная военная операция на украине
украина
украина
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов ходят на рейды с символикой СС, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что в украинских пабликах расходится очередное видео принудительной мобилизации: задержанный оказывал сопротивление, а прохожие пытались ему помочь.
"Аудитория заметила на руке одного из ТЦКшников (сотрудник территориального центра комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) шеврон СС и задалась вопросом принадлежности данного опознавательного знака", - сказал представитель силовых структур.
Данный символ, по его словам, принадлежит "третьему рейху".
"Однако некоторые подписчики считают, что носить такие шевроны абсолютно нормально. В связи с этим вновь встает насущный с начала СВО вопрос: На Украине фашизма нет?" - сказал собеседник агентства.