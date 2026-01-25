https://ria.ru/20260125/sobjanin-2070148149.html
Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем
Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 25.01.2026
Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учащихся с Днем студента, отметив, что столица гордится каждым своим студентом.
общество
москва
сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин поздравил студентов с Днем студента
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учащихся с Днем студента, отметив, что столица гордится каждым своим студентом.
"Поздравляю с Днём российского студенчества! Столица гордится каждым своим студентом - и теми, кто получает фундаментальные знания в университетах, и теми, кто осваивает практические профессии в колледжах. Это будущие инженеры, строители, программисты, медики, педагоги - те, кто уже в ближайшие годы будет развивать наш город и его экономику", - написал мэр столицы на платформе Max
Также Собянин
отметил, что Москва
является крупнейшим образовательным центром страны, который объединяет ребят из всех регионов. Чтобы столица была для студентов "пространством возможностей, работает проект "Молодежь Москвы", где можно получить поддержку инициатив, найти стажировку или работу, заниматься творчеством и спортом, заявить о себе на конкурсах и найти команду единомышленников, добавил он.
"Желаю всем студентам успехов, уверенности в себе и интересных задач на пути к цели. Пусть годы учёбы будут наполнены открытиями, дружбой и вдохновением!", - заключил мэр Москвы.