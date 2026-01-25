Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о сильных снегопадах - РИА Новости, 25.01.2026
17:25 25.01.2026 (обновлено: 18:33 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/sneg-2070194949.html
Москвичей предупредили о сильных снегопадах
Москвичей предупредили о сильных снегопадах - РИА Новости, 25.01.2026
Москвичей предупредили о сильных снегопадах
Половина месячной нормы осадков выпадет к среде в Москве, высота снежного покрова достигнет полуметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T17:25:00+03:00
2026-01-25T18:33:00+03:00
москва
погода
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067097915_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_0b70471b0d4a56751980517be0551208.jpg
https://ria.ru/20260125/moroz-2070198128.html
https://ria.ru/20260125/moskva-2070175877.html
https://ria.ru/20260125/tishkovets-2070150879.html
москва
московская область (подмосковье)
москва, погода, общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Москва, Погода, Общество, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичей предупредили о сильных снегопадах

В Москве в начале недели выпадет половина месячной нормы осадков

Сотрудник коммунальной службы убирает снег с трамвайных путей во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Половина месячной нормы осадков выпадет к среде в Москве, высота снежного покрова достигнет полуметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящую неделю зима сменит гнев на милость и вместо жесткой стужи жители Центральной России получат обильные снегопады. Днем (в понедельник - ред.) в столице минус 10 - минус 13 градусов, по области минус 10 - минус 15, что на 6-9 градусов ниже климатической нормы", - сказал Тишковец.
Вид на микрорайон Митино - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Москве в воскресенье ожидается самая холодная ночь с начала зимы
Вчера, 18:01
Синоптик отметил, что во вторник снегопад снова преобразит Москву. Среднерусскую возвышенность накроет многоярусная облачность теплого атмосферного фронта, сопровождаемая пушистыми хлопьями.
"Ожидается до 22 миллиметров осадков, с ухудшением видимости до 1-4 километров - белая пелена полностью скроет горизонт, стирая грань между небом и землей. В Москве в сумерках мороз ослабеет до минус 7 - минус 10, днем до минус 3 - минус 6 градусов", - уточнил Тишковец.
Он добавил, что снегопад меньшей интенсивности продолжится в среду, выпадет до девяти миллиметров осадков. В течение суток температура составит от минус 3 до минус 8 градусов.
"Таким образом, за двое суток на Москву обрушится до 31 миллиметра осадков, или чуть более половины месячной нормы. В результате выпадения снега-"пухляка", белое покрывало, толщина которого сейчас на главной московской метеостанции ВДНХ составляет 30 сантиметров, впервые в сезоне превратится в полуметровые сугробы", - подчеркнул синоптик.
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Москвичей предупредили о потеплении после морозов в выходные
Вчера, 14:26
Он отметил, что в четверг, в зоне волновой фронтальной системы, столичное небо также будет укрыто снеговыми тучами, танец белых пушинок продолжится. В ночные часы температура составит минус 5 - минус 8 градусов, в светлое время суток - минус 2 - минус 5. На юге Подмосковья воздух прогреется до нуля градусов.
"В ночь на пятницу пройдет холодный фронт, сопровождаемый зарядами снега и вторжением полярного воздуха, из-за чего суточный ход температуры будет обратным: ночная температура минус 6 - минус 9 градусов, дневная, несмотря на улучшение метеоусловий, понизится до минус 9 - минус 12", - пояснил Тишковец.
По словам синоптика, к выходным небосвод будет зачищен скандинавским антициклоном, на окнах появятся морозные узоры, и при малооблачной погоде и норд-осте усилится ощущение колючего дыхания арктического воздуха.
"В яркую лунную ночь на субботу в столице минус 14 - минус 17 градусов, в Подмосковье от минус 13 до минус 18. В северных районах могут ударить 20-градусные морозы, в воскресенье станет еще холоднее", - заключил Тишковец.
Морозная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Воскресенье в Москве может стать самым холодным днем зимы
Вчера, 10:01
 
МоскваПогодаОбществоМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
