Москвичей предупредили о сильных снегопадах

Сотрудник коммунальной службы убирает снег с трамвайных путей во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Половина месячной нормы осадков выпадет к среде в Москве, высота снежного покрова достигнет полуметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В предстоящую неделю зима сменит гнев на милость и вместо жесткой стужи жители Центральной России получат обильные снегопады. Днем (в понедельник - ред.) в столице минус 10 - минус 13 градусов, по области минус 10 - минус 15, что на 6-9 градусов ниже климатической нормы", - сказал Тишковец

Синоптик отметил, что во вторник снегопад снова преобразит Москву . Среднерусскую возвышенность накроет многоярусная облачность теплого атмосферного фронта, сопровождаемая пушистыми хлопьями.

"Ожидается до 22 миллиметров осадков, с ухудшением видимости до 1-4 километров - белая пелена полностью скроет горизонт, стирая грань между небом и землей. В Москве в сумерках мороз ослабеет до минус 7 - минус 10, днем до минус 3 - минус 6 градусов", - уточнил Тишковец.

Он добавил, что снегопад меньшей интенсивности продолжится в среду, выпадет до девяти миллиметров осадков. В течение суток температура составит от минус 3 до минус 8 градусов.

"Таким образом, за двое суток на Москву обрушится до 31 миллиметра осадков, или чуть более половины месячной нормы. В результате выпадения снега-"пухляка", белое покрывало, толщина которого сейчас на главной московской метеостанции ВДНХ составляет 30 сантиметров, впервые в сезоне превратится в полуметровые сугробы", - подчеркнул синоптик.

Он отметил, что в четверг, в зоне волновой фронтальной системы, столичное небо также будет укрыто снеговыми тучами, танец белых пушинок продолжится. В ночные часы температура составит минус 5 - минус 8 градусов, в светлое время суток - минус 2 - минус 5. На юге Подмосковья воздух прогреется до нуля градусов.

"В ночь на пятницу пройдет холодный фронт, сопровождаемый зарядами снега и вторжением полярного воздуха, из-за чего суточный ход температуры будет обратным: ночная температура минус 6 - минус 9 градусов, дневная, несмотря на улучшение метеоусловий, понизится до минус 9 - минус 12", - пояснил Тишковец.

По словам синоптика, к выходным небосвод будет зачищен скандинавским антициклоном, на окнах появятся морозные узоры, и при малооблачной погоде и норд-осте усилится ощущение колючего дыхания арктического воздуха.