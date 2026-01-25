Рейтинг@Mail.ru
СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске - РИА Новости, 25.01.2026
10:11 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/sk-2070151439.html
СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске
СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске - РИА Новости, 25.01.2026
СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске
происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Подозреваемая в афере с похищением подростка в Красноярске взяла себе 30 тысяч рублей с украденных денег его отца, всего из сейфов было похищено более 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Она взяла себе 30 тысяч 65 рублей, всего забрали из сейфов более 2,5 миллиона рублей, точную сумму устанавливают, остальное она отдала курьеру", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов было украдено около 3 миллионов рублей. В пятницу вечером подросток был найден в арендованной квартире вместе с девушкой, которая приехала из Сургута. В субботу в СК РФ сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), суд арестовал её на 1 месяц и 27 суток.
