СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске
СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске - РИА Новости, 25.01.2026
СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске
Подозреваемая в афере с похищением подростка в Красноярске взяла себе 30 тысяч рублей с украденных денег его отца, всего из сейфов было похищено более 2,5... РИА Новости, 25.01.2026
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
красноярск
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске
Подозреваемая в афере с похищением подростка взяла 30 тысяч из украденных денег
КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Подозреваемая в афере с похищением подростка в Красноярске взяла себе 30 тысяч рублей с украденных денег его отца, всего из сейфов было похищено более 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Она взяла себе 30 тысяч 65 рублей, всего забрали из сейфов более 2,5 миллиона рублей, точную сумму устанавливают, остальное она отдала курьеру", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске
вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов было украдено около 3 миллионов рублей. В пятницу вечером подросток был найден в арендованной квартире вместе с девушкой, которая приехала из Сургута
. В субботу в СК РФ
сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), суд арестовал её на 1 месяц и 27 суток.