СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Подозреваемая в афере с похищением подростка в Красноярске взяла себе 30 тысяч рублей с украденных денег его отца, всего из сейфов было похищено более 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.