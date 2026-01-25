Рейтинг@Mail.ru
Признаков внешнего воздействия на опоры ЛЭП под Мурманском не нашли - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 25.01.2026 (обновлено: 09:29 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/sk-2070145238.html
Признаков внешнего воздействия на опоры ЛЭП под Мурманском не нашли
Признаков внешнего воздействия на опоры ЛЭП под Мурманском не нашли - РИА Новости, 25.01.2026
Признаков внешнего воздействия на опоры ЛЭП под Мурманском не нашли
Следователи в Мурманской области изучили характер повреждений опор ЛЭП, которые стали причиной аварии в Мурманске и Североморске, и не нашли признаков внешнего... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T09:15:00+03:00
2026-01-25T09:29:00+03:00
происшествия
мурманская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://ria.ru/20260124/kotelnye-2070112937.html
https://ria.ru/20260124/dtp-2070081269.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Признаков внешнего воздействия на опоры ЛЭП под Мурманском не нашли

СК: признаков внешнего воздействия на опоры ЛЭП под Мурманском не нашли

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 25 янв - РИА Новости. Следователи в Мурманской области изучили характер повреждений опор ЛЭП, которые стали причиной аварии в Мурманске и Североморске, и не нашли признаков внешнего воздействия, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
"Установлено, что 23 января 2026 года в период с 4 до 15 часов на расстоянии примерно 7 километров от Мурманска в направлении Североморска-3 произошло разрушение пяти промежуточных одноцепных на оттяжках опор ЛЭП", - говорится в сообщении.
Вид на Мурманск - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Мурманской области рассказали о работе котельных после аварии на ЛЭП
Вчера, 22:47
Следственной группой производятся осмотры места происшествия с участием специалистов-взрывотехников и специалистов в области энергетики.
"Изъяты смывы и вырезы с объектов электрооборудования. В ходе визуального осмотра признаков какого-либо внешнего воздействия третьих лиц на опоры ЛЭП не установлено", - отметили в ведомстве.
В помещениях сетевой организации изъята техническая документация, содержащая сведения об обслуживании и содержании ЛЭП, а также лицах, ответственных за их безопасную эксплуатацию.
Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжаются допросы должностных лиц сетевой организации, в том числе допрошен директор регионального филиала сетевой организации. Расследование уголовного дела продолжается.
Следствием в том числе проверяется адекватность и соразмерность мер, принятых соответствующими должностными лицами, по содержанию сетей и их своевременной очистке от гололедно-изморозевых отложений, которые могли привести к обрушению опор и дальнейшей аварийной ситуации.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Раменском из-за ДТП с участием фуры рухнули четыре опоры ЛЭП
Вчера, 16:45
 
ПроисшествияМурманская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала