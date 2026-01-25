https://ria.ru/20260125/sk-2070145238.html
Признаков внешнего воздействия на опоры ЛЭП под Мурманском не нашли
МУРМАНСК, 25 янв - РИА Новости.
Следователи в Мурманской области изучили характер повреждений опор ЛЭП, которые стали причиной аварии в Мурманске и Североморске, и не нашли признаков внешнего воздействия, сообщили
в следственном управлении СК РФ по региону.
"Установлено, что 23 января 2026 года в период с 4 до 15 часов на расстоянии примерно 7 километров от Мурманска
в направлении Североморска-3 произошло разрушение пяти промежуточных одноцепных на оттяжках опор ЛЭП", - говорится в сообщении.
Следственной группой производятся осмотры места происшествия с участием специалистов-взрывотехников и специалистов в области энергетики.
"Изъяты смывы и вырезы с объектов электрооборудования. В ходе визуального осмотра признаков какого-либо внешнего воздействия третьих лиц на опоры ЛЭП не установлено", - отметили в ведомстве.
В помещениях сетевой организации изъята техническая документация, содержащая сведения об обслуживании и содержании ЛЭП, а также лицах, ответственных за их безопасную эксплуатацию.
Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжаются допросы должностных лиц сетевой организации, в том числе допрошен директор регионального филиала сетевой организации. Расследование уголовного дела продолжается.
Следствием в том числе проверяется адекватность и соразмерность мер, принятых соответствующими должностными лицами, по содержанию сетей и их своевременной очистке от гололедно-изморозевых отложений, которые могли привести к обрушению опор и дальнейшей аварийной ситуации.