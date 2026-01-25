Рейтинг@Mail.ru
В ОП напомнили о штрафах за нарушение правил выгула домашних животных - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/shtraf-2070122312.html
В ОП напомнили о штрафах за нарушение правил выгула домашних животных
В ОП напомнили о штрафах за нарушение правил выгула домашних животных - РИА Новости, 25.01.2026
В ОП напомнили о штрафах за нарушение правил выгула домашних животных
Штраф до 30 тысяч рублей может грозить за нарушение требований при выгуле домашних животных, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T01:42:00+03:00
2026-01-25T01:42:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927174672_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_f4ef7d3a10c3e539831966386c8cf2c1.jpg
https://ria.ru/20251202/gd-2059178623.html
https://ria.ru/20260121/gosduma-2069197244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927174672_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_549f01f11ad91ae8e17fb0961a28dfc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В ОП напомнили о штрафах за нарушение правил выгула домашних животных

РИА Новости: за неправильный выгул питомца грозит штраф до 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщины выгуливают собак
Женщины выгуливают собак - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Женщины выгуливают собак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Штраф до 30 тысяч рублей может грозить за нарушение требований при выгуле домашних животных, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров напомнил, что ФЗ от 30.11.2024 года №440-ФЗ установлена ответственность за нарушение требований к содержанию домашних животных. В частности, к таким требованиям относится соблюдение прав и законных интересов соседей в многоквартирных домах, обеспечение безопасности окружающих при выгуле питомцев, а также обязанность убирать продукты жизнедеятельности животных в местах и на территориях общего пользования.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Госдуму внесли проект о регламентации разведения домашних животных
2 декабря 2025, 12:58
"Штраф за нарушение требований составляет для граждан 1500-3000 рублей, для должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юрлиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Вместо штрафа возможно предупреждение. Если статья предусматривает ответственность в виде предупреждения, оно должно быть вынесено без наложения штрафа", - сказал член ОП РФ.
Машаров добавил, что предупреждение выносится в случае, если правонарушение совершено впервые, не причинило вреда и не создало угрозы жизни и здоровью людей, окружающей среде, животным, объектам культурного наследия и безопасности государства, а также не повлекло имущественного ущерба и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.
"Если нарушение было выявлено в ходе государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в качестве минимальной меры ответственности установлен денежный штраф, а наказания в виде предупреждения не предусмотрено, то и в этом случае нарушитель имеет право на замену штрафа на предупреждение", - добавил Машаров.
Эксперт также отметил, что замена штрафа на предупреждение может быть произведена по инициативе судьи, органа или должностного лица, в производстве которых находится дело, либо по инициативе (по ходатайству) лица, привлекаемого к административной ответственности.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ГД может рассмотреть ограничение числа домашних животных в квартире
21 января, 02:28
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала