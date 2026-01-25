В ОП напомнили о штрафах за нарушение правил выгула домашних животных

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Штраф до 30 тысяч рублей может грозить за нарушение требований при выгуле домашних животных, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Машаров напомнил, что ФЗ от 30.11.2024 года №440-ФЗ установлена ответственность за нарушение требований к содержанию домашних животных. В частности, к таким требованиям относится соблюдение прав и законных интересов соседей в многоквартирных домах, обеспечение безопасности окружающих при выгуле питомцев, а также обязанность убирать продукты жизнедеятельности животных в местах и на территориях общего пользования.

"Штраф за нарушение требований составляет для граждан 1500-3000 рублей, для должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юрлиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Вместо штрафа возможно предупреждение. Если статья предусматривает ответственность в виде предупреждения, оно должно быть вынесено без наложения штрафа", - сказал член ОП РФ

Машаров добавил, что предупреждение выносится в случае, если правонарушение совершено впервые, не причинило вреда и не создало угрозы жизни и здоровью людей, окружающей среде, животным, объектам культурного наследия и безопасности государства, а также не повлекло имущественного ущерба и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Если нарушение было выявлено в ходе государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в качестве минимальной меры ответственности установлен денежный штраф, а наказания в виде предупреждения не предусмотрено, то и в этом случае нарушитель имеет право на замену штрафа на предупреждение", - добавил Машаров.