В Госдуме предложили субсидировать аренду жилья для студенческих семей

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставлять субсидии на аренду жилья для студенческих семей с детьми, не обеспеченных местом в общежитии.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минобрнауки Валерию Фалькову имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаю разработать и внедрить механизм целевого субсидирования (компенсации) части расходов на аренду жилья для студенческих семей с детьми, не обеспеченных местом в общежитии", - сказано в документе.

Согласно инициативе, данная субсидия должна предоставляться студентам, которые совмещают очное обучение в государственном вузе с воспитанием детей.

Отмечается, что право на поддержку может появиться у студентов, состоящих в официальном браке или являющихся одинокими родителями, которые имеют несовершеннолетнего ребенка и не обеспечены местом в университетском общежитии из-за его отсутствия или неподходящих условий.

"Размер субсидии может составлять от 50 до 70% от среднерыночной стоимости найма однокомнатной квартиры в конкретном городе или районе. Для получения выплаты студент обязан предоставить пакет документов, включающий договор аренды жилья, свидетельства о браке и рождении ребенка, а также официальную справку из вуза, подтверждающую отсутствие свободных мест в общежитии или невозможность заселения по условиям", - подчеркивается в обращении.

По мнению вице-спикера Госдумы , наличие ребенка предъявляет принципиально иные требования к условиям проживания, делая невозможным размещение в стандартном студенческом общежитии (например, в комнате на 3-4 человека). Он отметил, что отсутствие доступного жилья зачастую ставит студенческие семьи перед выбором: отказаться от обучения или нести непосильное финансовое бремя, снимая квартиру, что негативно сказывается на успеваемости родителей-студентов, а также на здоровье и благополучии всей семьи, включая детей.