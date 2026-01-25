Рейтинг@Mail.ru
Тиктокер Хаби Лейм заключил сделку на создание своего ИИ-двойника - РИА Новости, 25.01.2026
19:21 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/sdelka-2070206007.html
Тиктокер Хаби Лейм заключил сделку на создание своего ИИ-двойника
Тиктокер Хаби Лейм заключил сделку на создание своего ИИ-двойника - РИА Новости, 25.01.2026
Тиктокер Хаби Лейм заключил сделку на создание своего ИИ-двойника
Популярный итальянский тиктокер Хаби Лейм заключил с гонконгской компанией Rich Sparkle Holdings сделку на примерно 900 миллионов долларов, разрешив партнерам... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T19:21:00+03:00
2026-01-25T19:21:00+03:00
Тиктокер Хаби Лейм заключил сделку на создание своего ИИ-двойника

Тиктокер Хаби Лейм заключил сделку на 900 млн долларов на создание ИИ-двойника

© AP Photo / Scott GarfittИтальянский тиктокер Хаби Лейм
Итальянский тиктокер Хаби Лейм - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Scott Garfitt
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Популярный итальянский тиктокер Хаби Лейм заключил с гонконгской компанией Rich Sparkle Holdings сделку на примерно 900 миллионов долларов, разрешив партнерам создание цифровой копии себя на основе искусственного интеллекта (ИИ), пишет издание Business Insider.
"Приобретение Rich Sparkle Holdings значительной доли в его бизнесе примерно за 900 миллионов долларов знаменует собой поворотный момент не только для Лейма, но и для того, как оценивается и коммерциализируется цифровое влияние в глобальном масштабе", - говорится в статье.
Как отмечает издание, компания-партнер сможет создать ИИ-двойника Лейма для производства контента на разных языках, в разных форматах и без его прямого участия.
Подчеркивается, что стоимость акций Rich Sparkle Holdings на гонконгской бирже выросла после обнародования информации о сделке, что демонстрирует уверенность инвесторов в успешности подобного шага.
Лейм является послом доброй воли ЮНИСЕФ и одним из самых популярных блогеров в TikTok с более чем 160 миллионами подписчиков. Его короткие видео, в которых он не произносит ни слова, стали вирусными, высмеивая сложные инструкции и советы, которыми изобилует интернет.
Эксперт рассказал, как распознать видео, сгенерированное ИИ
8 ноября 2025, 08:23
