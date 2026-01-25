Тиктокер Хаби Лейм заключил сделку на создание своего ИИ-двойника

"Приобретение Rich Sparkle Holdings значительной доли в его бизнесе примерно за 900 миллионов долларов знаменует собой поворотный момент не только для Лейма, но и для того, как оценивается и коммерциализируется цифровое влияние в глобальном масштабе", - говорится в статье.