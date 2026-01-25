Санду разрешила Кишиневу не вести переговоры с ПМР, рассказал депутат

ТИРАСПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду разрешила представителям Кишинева не вести переговоры с Приднестровьем, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее в пятницу вице-премьер Молдавии Валерий Киверь заявил, что план по реинтеграции Приднестровья практически невозможно разработать и реализовать на практике. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
"Майя Санду открыто дала "добро" на уход кишиневских инстанций от работы на приднестровское направлении. Отсюда и нежелание даже встречаться с представителями Тирасполя. Им ведь кажется, что они принудят к капитуляции приднестровцев даже без всяких контактов с ними", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что Санду не только каждый день нападает в своих речах на Россию, но и фактически исключила США из числа стратегических партнёров Молдавии. По его словам, видимо расчет молдавского руководства сейчас сводится к тому, что Кишинев вместе с Румынией и ЕС рассчитывают удушить Приднестровье без переговорного процесса.
"Конечно, расчёты власти Молдовы неосуществимы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова за последние недели не раз подчеркивала готовность Москвы защищать права и интересы приднестровцев. Да и американцам лишний очаг напряжённости ни к чему. Поэтому и встречаться, и вести переговоры с приднестровцами Кишинёву придется", - отметил Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.