Санду разрешила Кишиневу не вести переговоры с ПМР, рассказал депутат

ТИРАСПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду разрешила представителям Кишинева не вести переговоры с Приднестровьем, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.