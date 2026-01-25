Рейтинг@Mail.ru
11:13 25.01.2026 (обновлено: 11:15 25.01.2026)
Конгрессвумен направит приглашение Дмитриеву на саммит в США в марте
Конгрессвумен направит приглашение Дмитриеву на саммит в США в марте
сша, кирилл дмитриев, вашингтон (штат), россия, анна паулина луна
США, Кирилл Дмитриев, Вашингтон (штат), Россия, Анна Паулина Луна
Конгрессвумен направит приглашение Дмитриеву на саммит в США в марте

Кирилл Дмитриев и Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила в интервью РИА Новости, что пригласит спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева на саммит в Вашингтоне, запланированный на март 2026 года.
“Здесь, в Вашингтоне, в марте состоится большой саммит, и мы также направим приглашение (Дмитриеву - ред.)”, - поделилась Луна в интервью агентству.
Стивен Уиткофф, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дмитриев прокомментировал переговоры с делегацией США в Кремле
СШАКирилл ДмитриевВашингтон (штат)РоссияАнна Паулина Луна
 
 
