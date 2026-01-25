Сальдо оценил ущерб от обстрелов Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Ущерб на десятки миллиардов рублей нанесен Херсонской области обстрелами ВСУ, подсчеты продолжаются, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Речь идет о десятках миллиардов рублей. Это разрушенное жилье, инфраструктура, социальные объекты, инженерные сети. Точную сумму сейчас назвать невозможно - подсчеты продолжаются, и каждый новый обстрел, к сожалению, увеличивает этот ущерб", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
