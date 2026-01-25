Белоруссия хочет сохранить позиции на российском рынке, заявил посол страны

МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Белоруссия хочет сохранить свои позиции на российском рынке, при этом двусторонний товарооборот необходимо оценивать не только в деньгах, заявил новый посол республики в РФ Юрий Селиверстов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг назначил Селиверстова, ранее занимавшего пост главы минфина, послом республики в России и представителем страны в интеграционных структурах.

"Сохранить (свои позиции на российском рынке на фоне диверсификации белорусского экспорта в страны дальней дуги - ред.) мы точно хотим. Но мы должны точно понимать, что вопрос не только в деньгах, но вопрос и в количестве этой проданной продукции, и какой продукции мы туда продаем, какая там добавленная стоимость", - сказал Селиверстов в эфире телеканала " Беларусь-1".

По словам дипломата, самоцелью Минска не является "продать много дешевых тракторов и на этом заработать три копейки".

"Мы должны поставлять туда хорошую, качественную, высокомаржинальную продукцию. И за этим - рост товарооборота. И, самое интересное, от этого товарооборота - больше прибыли и доходов в бюджет", - указал Селиверстов.

Посол подчеркнул, что "можно же и лапти тысячами продавать, но это не значит, что на этом сильно заработаешь".

"Поэтому тут сам по себе товарооборот, он еще должен оцениваться по некоторым другим факторам", - заявил Селиверстов.