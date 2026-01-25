Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия хочет сохранить позиции на российском рынке, заявил посол страны
25.01.2026
23:15 25.01.2026
Белоруссия хочет сохранить позиции на российском рынке, заявил посол страны
Белоруссия хочет сохранить позиции на российском рынке, заявил посол страны
Белоруссия хочет сохранить позиции на российском рынке, заявил посол страны

Селиверстов призвал оценивать товарооборот с РФ не только в деньгах

© Фото : БЕЛТАЮрий Селиверстов
МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Белоруссия хочет сохранить свои позиции на российском рынке, при этом двусторонний товарооборот необходимо оценивать не только в деньгах, заявил новый посол республики в РФ Юрий Селиверстов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг назначил Селиверстова, ранее занимавшего пост главы минфина, послом республики в России и представителем страны в интеграционных структурах.
"Сохранить (свои позиции на российском рынке на фоне диверсификации белорусского экспорта в страны дальней дуги - ред.) мы точно хотим. Но мы должны точно понимать, что вопрос не только в деньгах, но вопрос и в количестве этой проданной продукции, и какой продукции мы туда продаем, какая там добавленная стоимость", - сказал Селиверстов в эфире телеканала "Беларусь-1".
По словам дипломата, самоцелью Минска не является "продать много дешевых тракторов и на этом заработать три копейки".
"Мы должны поставлять туда хорошую, качественную, высокомаржинальную продукцию. И за этим - рост товарооборота. И, самое интересное, от этого товарооборота - больше прибыли и доходов в бюджет", - указал Селиверстов.
Посол подчеркнул, что "можно же и лапти тысячами продавать, но это не значит, что на этом сильно заработаешь".
"Поэтому тут сам по себе товарооборот, он еще должен оцениваться по некоторым другим факторам", - заявил Селиверстов.
В конце декабря 2025 года занимавший тогда пост посла Белоруссии в России Александр Рогожник заявил, что объем белорусско-российского оборота товаров и услуг в 2025 году может вновь стать рекордным и превысить 60 миллиардов долларов. В начале того же месяца председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что беспрецедентный объем товарооборота между РФ и Белоруссией, который в 2024 году, по данным российской стороны, составил 50,1 миллиарда долларов, демонстрирует уровень отношений между странами и народами. Белорусская сторона включает в общий объем товарооборота продажу не только товаров, но и услуг.
Россия и Белоруссия уделяют повышенное внимание обороне, заявили в МИД
