Белоруссия хочет сохранить позиции на российском рынке, заявил посол страны

МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Белоруссия хочет сохранить свои позиции на российском рынке, при этом двусторонний товарооборот необходимо оценивать не только в деньгах, заявил новый посол республики в РФ Юрий Селиверстов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг назначил Селиверстова, ранее занимавшего пост главы минфина, послом республики в России и представителем страны в интеграционных структурах.
"Сохранить (свои позиции на российском рынке на фоне диверсификации белорусского экспорта в страны дальней дуги - ред.) мы точно хотим. Но мы должны точно понимать, что вопрос не только в деньгах, но вопрос и в количестве этой проданной продукции, и какой продукции мы туда продаем, какая там добавленная стоимость", - сказал Селиверстов в эфире телеканала "Беларусь-1".
По словам дипломата, самоцелью Минска не является "продать много дешевых тракторов и на этом заработать три копейки".
"Мы должны поставлять туда хорошую, качественную, высокомаржинальную продукцию. И за этим - рост товарооборота. И, самое интересное, от этого товарооборота - больше прибыли и доходов в бюджет", - указал Селиверстов.
Посол подчеркнул, что "можно же и лапти тысячами продавать, но это не значит, что на этом сильно заработаешь".
"Поэтому тут сам по себе товарооборот, он еще должен оцениваться по некоторым другим факторам", - заявил Селиверстов.
В конце декабря 2025 года занимавший тогда пост посла Белоруссии в России Александр Рогожник заявил, что объем белорусско-российского оборота товаров и услуг в 2025 году может вновь стать рекордным и превысить 60 миллиардов долларов. В начале того же месяца председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что беспрецедентный объем товарооборота между РФ и Белоруссией, который в 2024 году, по данным российской стороны, составил 50,1 миллиарда долларов, демонстрирует уровень отношений между странами и народами. Белорусская сторона включает в общий объем товарооборота продажу не только товаров, но и услуг.