Минэнерго контролирует восстановление электричества в Мурманской области

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ держит на контроле восстановление электроснабжения в Мурманской области после непогоды, электроснабжение ранее обесточенных потребителей осуществляется по специальным графикам, сообщили в воскресенье в ведомстве.

Продолжается монтаж конструкций для замены поврежденных опор ЛЭП. При проведении работ задействованы материалы и оборудование из сформированного ранее аварийного запаса. Также привлечены дополнительные силы из соседних регионов, добавили в министерстве.